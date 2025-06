Polícia recupera carga de botox avaliada em R$ 7 mi roubada de aeroporto

© Reuters / Mike Blake

EDUARDA ESTEVES E JOSMAR JOZINO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grande parte da carga de botox avaliada em R$ 7 milhões, que havia sido roubada de um estacionamento do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi recuperada pela polícia na tarde desta quarta-feira (11).

Mercadoria foi encontrada em galpão a 54 km do local do crime, em Embu das Artes. Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) foram até o local e encontraram os produtos armazenados em uma câmara de refrigeração. A polícia não detalhou a quantidade da carga que foi recuperada.

Um homem foi preso. De acordo com o Deic, o responsável pelo galpão, que fica no bairro Pirajussara, foi detido. À polícia, ele confessou que a carga de botox estava armazenada no local.

Não há informações se o homem preso participou do crime. Ele afirmou que o material foi deixado em seu galpão por indivíduos desconhecidos. Foram encontradas na câmara frigorífica 87 caixas do medicamento da marca AbbVie.

O preso foi autuado por receptação qualificada. Em nota, o Deic esclareceu que, a partir das informações obtidas com a detenção e recolhimento de documentos no local, prosseguem com as investigações para identificar toda a estrutura do grupo criminoso.

CINCO CRIMINOSOS ROUBARAM CARGA

Roubo ocorreu no dia 6 de junho. Ao menos cinco ladrões invadiram o sítio aeroportuário, numa área pública onde ficam estacionados caminhões de empresas que atuam no aeroporto de Guarulhos às 16h e roubaram duas cargas de botox procedentes da Holanda avaliadas em R$ 7 milhões.

Um motorista e um conferente de uma empresa de logística foram levados como reféns e ficaram em poder dos criminosos durante 10 horas. Eles só foram liberados às 2h de sábado (7). Os assaltantes alimentaram as vítimas e ainda deram R$ 60 para que chamassem um motorista de aplicativo.

O motorista, de 52 anos, foi atacado por um ladrão armado quando saía com um caminhão carregado na área alfandegária do aeroporto. O veículo havia sido lacrado às 15h34. Ele dirigiu até o estacionamento. Em seguida, pegou a DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) da carga e parou para aguardar a liberação da viagem. A carga tinha como destino uma empresa de Barueri, na Grande São Paulo. Um homem usando blusa com capuz se aproximou dele e anunciou o assalto.

O criminoso ordenou que ele não fizesse movimentos bruscos, mantivesse a calma e abrisse a porta do veículo. O ladrão avisou que o colega dele, o conferente, de 37 anos, também havia sido rendido. Em seguida chegaram mais quatro assaltantes em outro caminhão baú.

Os ladrões obrigaram o motorista a ligar para a empresa e dizer que a trava do baú do caminhão da empresa estava com problemas. Foi assim que o bando conseguiu acesso à carga de botox e fez o transbordo em outro caminhão. Os criminosos trancaram o motorista refém em um dos caminhões. Eles passaram tranquilamente pelo estacionamento do terminal de cargas, usando tíquetes, e seguiram em direção à rodovia Hélio Smidt e depois pegaram a Via Dutra, sentido São Paulo.

Os veículos eram escoltados por outros comparsas ocupando automóveis. Os reféns foram deixados no km 19,5 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Um dos ladrões entregou R$ 60 aos reféns e os orientou a chamar um motorista de aplicativo. Ele também devolveu os telefones celulares das vítimas. O conferente ligou para a família, comunicou o que havia acontecido e disse que estava bem.

GRU AIRPORT INFORMA QUE ASSALTO SE DEU NO SÍTIO AEROPORTUÁRIO

"A GRU Airport informa que tomou conhecimento de um assalto à mão armada realizado na sexta-feira passada (6/6) dentro do sítio aeroportuário, numa área pública onde ficam estacionados caminhões de empresas que atuam no Aeroporto de Guarulhos. Durante a ocorrência, não houve invasão do terminal de cargas, área cuja segurança é de responsabilidade da concessionária. A GRU Airport se solidariza com as vítimas do crime e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações no que for preciso."