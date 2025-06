Campos do Jordão (SP) bate recorde de frio pelo terceiro dia consecutivo com 1,6°C

© Google

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, voltou a bater recorde de frio nesta sexta-feira (13). Os termômetros chegaram a 1,6°C -a menor do ano, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na quinta (12), foram registrados 2,7°C. A mínima anterior tinha sido de 5,3°C, na quarta-feira (11).

O município teve geada e os pastos amanheceram cobertos pelo orvalho congelado.

Já a cidade de São Paulo registrou mais uma manhã gelada, com termômetros marcando 10,5°C, segundo medição do Mirante de Santana, na zona norte. O dia mais frio do ano foi em 30 de maio, com a mínima de 9,8°C.

A massa de ar frio de origem polar continua atuando com forte intensidade sobre o Sudeste do Brasil, o que mantém as temperaturas baixas, principalmente nas madrugadas, pelo menos até este final de semana.

O Inmet informa que esta sexta deve ter poucas nuvens no céu, mas com a presença de nevoeiro. Com o tempo mais seco, o sol aparece, o suficiente para elevar a temperatura até a casa dos 19°C à tarde. Mas basta o sol se pôr para o frio voltar à noite.

Por isso, a madrugada de sábado ainda deve ter frio na casa dos 8°C na região metropolitana de São Paulo e sol entre poucas nuvens ao amanhecer. Essa condição favorece a elevação da temperatura, que durante a tarde pode chegar aos 22°C, o que atenua um pouco a sensação de frio. O dia termina com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Somente a partir de domingo é que as temperaturas começam a subir na capital, embora ainda de forma lenta. O Inmet prevê mínima de 10°C de manhã e a máxima novamente de 22°C à tarde.

Na segunda (16), a mínima ainda deve ficar na casa dos 10°C, mas a máxima sobe mais um pouco mais, chegando a 24°C.