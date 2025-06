Polícia investiga desaparecimento de turista britânico no Rio

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do turista britânico Denis Kopanev, 33. Ele foi visto pela última vez na noite de segunda-feira (9), por volta das 20h30, saindo da casa onde estava hospedado, um imóvel alugado por temporada, em um condomínio na Gávea, zona sul da cidade.

Imagens do circuito interno de segurança registraram Denis vestindo boné preto, calça bege, jaqueta bege e blusa branca. Desde então, ele não retornou ao local, não atendeu ligações nem respondeu a mensagens de familiares e amigos.

Analista financeiro em Londres, Denis possui dupla cidadania (britânica e russa) e costuma visitar o Brasil com frequência, realizando viagens ao país pelo menos três vezes por ano. Amigos relataram que ele costumava avisar sempre que fazia deslocamentos internos.

De acordo com informações repassadas ao Disque Denúncia, Kopanev teria um encontro marcado com um amigo americano na noite do desaparecimento. A última localização registrada do seu celular foi nas imediações da lagoa Rodrigo de Freitas.

Todos os pertences de Denis, incluindo roupas e passaporte, foram deixados na casa alugada. Ele deveria fazer check-out na manhã de quarta-feira (11) e embarcar para São Paulo por volta das 14h, mas não compareceu ao aeroporto nem saiu da hospedagem como planejado.

O caso está sendo apurado pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros), que informou, por meio de nota, que as buscas pelo turista estão em andamento.