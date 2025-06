Paciente com câncer recebeu comida com larva em hospital no Rio, diz família

© All Rights Reserved/Caters Clips

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Familiares de uma paciente internada com câncer no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciaram que a mulher recebeu uma refeição com uma larva na noite de quinta-feira (12). Segundo o relato da filha e da tia da paciente, a larva foi encontrada entre os pedaços de berinjela servidos no jantar.

"Minha mãe em tratamento, já debilitada, recebeu o jantar em condições horríveis e perigosas para a sua saúde", escreveu Marcele Barreto ao publicar um vídeo no qual mostrou o alimento nas redes sociais. "Isso não é só nojento, é um risco real à vida", afirmou.

A tia da paciente, Gessileia Castro, também fez um relato público cobrando providências.

"É inadmissível que uma pessoa em tratamento oncológico, já fragilizada física e emocionalmente, ainda tenha que enfrentar esse tipo de negligência", disse.

O Hospital do Andaraí, que pertence à rede federal, passou a ser administrado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em dezembro do ano passado, dentro de um processo de municipalização de hospitais federais na cidade.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classificou o caso como gravíssimo e afirmou que a comida foi enviada para análise. De acordo com a pasta, se for comprovado erro na manipulação ou na procedência do alimento, a empresa fornecedora será multada e poderá perder o contrato.

A secretaria disse ainda que o IVISA-Rio (Instituto de Vigilância Sanitária) esteve nesta sexta-feira (13) no hospital para verificar toda a cadeia de produção das refeições. Segundo o órgão, até o momento não foram identificadas irregularidades em inspeções anteriores, nem foram recebidos relatos de outros pratos com o mesmo problema.