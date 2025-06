Nordestinos reagem à teste de alerta da Defesa Civil nos celulares: 'Susto'

© Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) ativou ontem o novo sistema de alerta da Defesa Civil, que passará a avisar moradores do Nordeste sobre o risco de desastres climáticos. Durante o evento de lançamento, uma mensagem de teste foi enviada para uma parte da população da região e gerou memes e desabafos nas redes sociais.

Pessoas de 36 municípios do Nordeste receberam o recado emergencial nos celulares. "ALERTA EXTREMO - Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta'', dizia.

Mensagem foi acompanhada por som. Mesmo quem estava com o celular no modo silencioso ou usando outro aplicativo recebeu o comunicado sobreposto na tela do aparelho. O aviso chega a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio.

Moradores relataram susto com a demonstração. A surpresa foi ainda maior para os que estavam em lugares públicos.''Estava no shopping e de repente todos os celulares começaram com um apito gigantesco'', falou uma pessoa no X.

Já outros brincaram que se sentiram ''excluídos'' por não ter recebido o alerta. ''Eu vendo vocês falarem de alerta da defesa civil sem ter recebido um bip sequer. Aparentemente soltaram minha mão e quando anunciarem o apocalipse vão me deixar para morrer'', escreveu outra.

Governo avisou há cinco dias sobre teste. Os municípios contemplados foram: Maceió, Marechal, Deodoro, Pilar, São Luís do Quitunde, Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Santa Cruz Cabrália, Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Uruburetama, São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale, Imperatriz, João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba, Coremas, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Ipojuca, Teresina, Urucuí, Picos, Esperantina, Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância e Lagarto.

Brasil todo terá o sistema até o fim do ano

O início oficial da operação no Nordeste está previsto para a próxima quarta-feira. Os alertas são disparados para a população em área com cobertura de rede 4G ou 5G e com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo e outras situações.

O objetivo é diminuir os impactos causados por desastres, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente. "Muitas vezes as pessoas ficam sem nenhuma informação, a gente fica totalmente perdido. Não sabe para onde vai, para onde levar as coisas da gente, e todo mundo está fugindo. Por isso a orientação é boa. Porque se tem um desespero e as pessoas saem sem orientação, essa saída de forma desordenada complica mais do que ajuda", disse Lula no evento em Brasília.

O sistema já funciona nas regiões Sul e Sudeste desde dezembro do ano passado. De acordo com o ministro Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, a tecnologia também será disponibilizada no Norte e no Centro-Oeste. "Até o segundo semestre 100% do Brasil terá esse sistema de alerta disponível", disse a jornalistas após a cerimônia.