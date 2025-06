Grávida morre após queda de balão de ar quente clandestino em SP

© Getty Images/ Ben Birchall/PA Images

Um balão tripulado caiu na manhã deste domingo (16) na zona rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu no bairro Distrito do Porto e envolveu cerca de 33 pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 16 passageiros sofreram ferimentos leves, enquanto outros dois foram levados a hospitais da região. A única vítima fatal foi uma mulher grávida, cuja identidade ainda não foi divulgada.

O local foi isolado pelas autoridades, e equipes da Perícia Técnica e do SERIPA (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionadas para investigar as causas da queda.

O balão não pertencia ao grupo de balonismo de Boituva — município vizinho conhecido por ser polo da prática esportiva. Ainda conforme a emissora, a aeronave operava de forma clandestina e estava sem documentação regularizada. A empresa responsável já teria sido fechada anteriormente por atuar de forma irregular.

As investigações seguem em andamento.

