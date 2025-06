Homem de 41 anos invade palco e agride criança em festa junina; veja

© Reprodução

Um episódio de violência chocou pais e convidados durante uma festa junina organizada pelo Colégio Liceu, em Vicente Pires (DF), neste domingo (15). Por volta das 15h30, um homem de 41 anos invadiu o palco onde crianças se apresentavam e agrediu fisicamente um dos alunos, segurando-o pelo pescoço e o imobilizando diante de dezenas de testemunhas.

O ataque, registrado por celulares do público presente, gerou pânico e gritos no ambiente, enquanto outros pais correram para conter o agressor. Segundo relatos, o homem teria reagido ao ver seu próprio filho sendo agredido por outra criança durante a apresentação, mas sua atitude violenta gerou indignação imediata.

Logo após o ataque, o suposto pai da criança agredida, acompanhado por outros adultos presentes, cercou o homem e o derrubou com um chute para impedir sua fuga até a chegada da polícia. Durante a confusão, uma policial que estava no local foi desacatada pelo agressor, de acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do agressor, que foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural. Lá, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.

