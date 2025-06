Corpus Christi: veja as 17 capitais onde o dia será feriado

© Shutterstock

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), mais uma vez divide o Brasil entre o feriado e o ponto facultativo. A data, que para muitos significa uma pausa no meio da semana e a chance de emendar com o fim de semana, revela as diferentes realidades trabalhistas em cada capital do país.

Em 17 das 27 capitais, como São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Salvador (BA), Corpus Christi é feriado oficial. Nesses locais, a lei garante a dispensa do trabalho. Caso a atividade profissional seja indispensável, o empregado tem direito a receber o dia em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação trabalhista.



Ponto facultativo:

Já nas outras 10 capitais, incluindo Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), a data é considerada ponto facultativo. Essa classificação tem implicações distintas: enquanto servidores públicos geralmente são dispensados sem prejuízo de remuneração (especialmente em "pontes" entre feriados e fins de semana), empresas do setor privado não têm a obrigação legal de conceder a folga. A decisão fica a critério de cada empregador.

Confira como sua capital se comporta no Corpus Christi:

Feriado: Maceió (AL), Macapá (AP), Salvador (BA), Vitória (ES), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belém (PA), Curitiba (PR), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Boa Vista (RR), São Paulo (SP), Aracaju (SE), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC).

Ponto facultativo: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Palmas (TO).



Feriados de 2025

Para aqueles que esperam por mais feriados prolongados em 2025, o calendário é um tanto restrito após Corpus Christi. Restam apenas seis feriados nacionais, e a maioria deles não permitirá emendas.

Somente dois cairão em quintas-feiras, abrindo a possibilidade de uma "ponte" com o fim de semana, a depender de acordos empresariais:

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal

Os demais feriados de 2025 coincidirão com sábados ou domingos, o que significa que não gerarão folgas adicionais durante a semana:

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo)

2 de novembro: Finados (domingo)

15 de novembro: Proclamação da República (sábado)

