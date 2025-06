Saiba piores horários para pegar estrada no feriado de Corpus Christi

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - Apesar de ser ponto facultativo em São Paulo, o feriado de Corpus Christi deve levar muitos paulistanos à estrada rumo ao litoral ou ao interior do estado. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que mais de 16,1 milhões de veículos circularão pelas vias concedidas entre esta quinta-feira (19) e domingo (22).

O Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela EcoRodovias, deve receber cerca de 315 mil veículos durante o período. A concessionária prevê o aumento de recursos como guinchos e equipes de inspeção de tráfego, além da implementação de operações especiais no trecho de serra, como a 7x3 (descida) e a 2x8 (subida).

Para o Sistema Raposo Tavares-Castelo Branco, sob administração da Ecovias Raposo Castelo, a estimativa é de receber 1,6 milhão de veículos durante o feriado. Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, da concessionária CCR AutoBAn, devem circular 930 mil veículos.

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, administrado pela Ecovias Leste Paulista, prevê uma movimentação de 652 mil veículos no período.

No Rodoanel Mário Covas, o fluxo deve superar 2 milhões de veículos, somando os trechos Oeste, administrado pela CCR RodoAnel (1,1 milhão), e Sul/Leste, pela SPMar (908 mil).

Para garantir fluidez e segurança nas vias durante o feriado, as concessionárias operarão com capacidade total, incluindo suporte integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO). Serão disponibilizados 117 ambulâncias e 123 guinchos, além de postos de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Saída:

- Quinta: das 10h às 15h

Retorno:

- Domingo: das 10h às 23h

Operação 3ª Faixa: se necessário, será implantada a Operação 3ª Faixa na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos, em um trecho de 2 quilômetros, entre o entroncamento com a Rodovia Rio-Santos e a praça de pedágio.

SISTEMA RAPOSO TAVARES-CASTELO BRANCO

Saída:

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h e das 17h às 20h

Retorno:

- Domingo: das 14h às 22h

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Saída

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h

Retorno

- Domingo: das 15h às 22h

Operação Caminhão: também estará em vigor a Operação Caminhão, na quinta (19) e no domingo (22), das 14h às 22h. Neste período, os caminhões que se destinam à capital pela rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio busca melhorar a distribuição do tráfego.

CORREDOR AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

Saída

- Quinta: das 9h às 14h

Retorno

- Domingo: das 11h às 21h

VIA DUTRA

Saída

- Quarta: das 19h às 3h

- Quinta: das 8h às 14h

Retorno

- Domingo: das 10h às 14h e das 19h às 3h

RIO-SANTOS

Saída

- Quarta: das 13h às 19h

- Quinta: das 8h às 15h

Retorno

- Domingo: das 9h às 18h

RODOANEL MÁRIO COVAS

Saída

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h

Retorno

De acordo com a concessionária CCR RodoAnel, a previsão para o retorno no domingo é de tráfego normal.

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT

Saída

- Quarta: das 16h às 23h

- Quinta: das 5h às 15h

Retorno

- Domingo: das 12h às 22h

Os veículos devem enfrentar neblina nas estradas neste feriado, com a chegada do inverno. A condição reduz a visibilidade e aumenta a chance de acidentes, exigindo mais atenção dos motoristas.

CONFIRA DICAS PARA VIAJAR COM MAIS SEGURANÇA EM PERÍODOS DE NEBLINA

- Reduza gradualmente a velocidade;

- Mantenha distância segura do veículo à frente;

- Nunca utilize o farol alto;

- Nunca pare na pista;

- Evite parar no acostamento e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em um posto de serviços;

- Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os motoristas que vêm atrás podem pensar que o seu veículo parou na pista;

- Atenção às mensagens dos painéis de mensagens variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Raposo Tavares - Castello Branco

0800-270-0-280 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / (11) 2795-2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Leia Também: Corpus Christi: veja as 17 capitais onde o dia será feriado