Erro do Smart Sampa fez 23 pessoas serem abordadas por engano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seis meses de operação, o sistema do Smart Sampa, programa de câmeras de monitoramento e reconhecimento facial da Prefeitura de São Paulo, levou à prisão de 1.153 foragidos da Justiça e cometeu 23 erros. Dessas pessoas abordadas incorretamente, 11 foram liberadas no local, e o restante, após conferência de identidade na delegacia.

Segundo a prefeitura, o número representa 1,83% de todas as ações de reconhecimento feitas no período. Os erros se concentraram em dezembro de 2024 (9) e janeiro deste ano (8). Em fevereiro, houve uma nova calibração no sistema, e o nível de confiança passou de 90% para 92%. Com isso, os casos de erro caíram para 1 ou 2 por mês.



NÚMEROS DO SMART SAMPA

31.323 câmeras do Smart Sampa estão instaladas na cidade

275 crimes foram solucionados pela Polícia Civil com ajuda do sistema

68 pessoas desaparecidas foram localizadas

1.153 foragidos da Justiça presos através do sistema de reconhecimento facial

Nenhuma pessoa inocente foi presa

53 pessoas foram conduzidas para averiguação e liberadas por ausência de baixa de mandados do banco de dados da Justiça

6 pessoas foram conduzidas para averiguação e liberadas após inconsistências cadastrais

23 pessoas foram conduzidas para averiguação e liberadas

98,14% de índice de reconhecimento assertivo

1,86% de índice de reconhecimento inconsistente

Fonte: Prefeitura de São Paulo

Os dados foram apresentados pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na manhã desta quarta-feira (18), na central de operação do programa, em entrevista coletiva à imprensa.

Um dos principais pontos de crítica sobre o programa tem sido a transparência. No edital, um trecho determinava a publicação de relatório da operação. "A plataforma Smart Sampa desde sua implementação deverá fornecer informações de operação que serão disponibilizadas no portal da transparência, incluindo impacto e resultados."

O Smart Sampa é uma das principais bandeiras da gestão Ricardo Nunes (MDB). Hoje há 31,3 mil câmeras em operação na cidade, com a promessa de 100 mil até o fim do mandato, em 2028.

Já havia uma previsão de divulgação, segundo a prefeitura, quando a operação completasse seis meses oficialmente-desconsiderado o período de implementação. Como mostrou o Painel, a gestão havia anunciado a publicação de relatório com possíveis erros na última segunda-feira (16). No dia, questionado em agenda pública, o prefeito Ricardo Nunes, no entanto, disse que entregaria o material ao Ministério Público, admitindo erros na identificação posteriormente corrigidos na hora da checagem de documentos. Disse que não houve prisão feita por engano.

Questionados, prefeitura e Ministério Público não haviam enviado cópia do relatório até a manhã desta quarta.

Dados do prisômetro, painel inaugurado pela gestão para contar as detenções em flagrante e de foragidos feitas na cidade. Na manhã desta quarta, eram exibidos 1.280 foragidos presos, outros 2.496 em flagrante e 68 desaparecidos localizados.