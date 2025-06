Veja o que abre e o que fecha na data de Corpus Christi

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (19) é comemorada a data religiosa de Corpus Christi, que, apesar de não ser considerada um feriado nacional, será folga em pelo menos 19 capitais brasileiras.

As agências da Previdência Social em todo o país estarão fechadas tanto na quinta quanto na emenda de sexta-feira (20). Os Correios, as unidades da Enel, Poupatempos de São Paulo e agências bancárias devem fechar somente no dia 19.

Boa parte dos canais digitais funcionarão normalmente, e as empresas recomendam que os clientes busquem atendimento online, caso precisem.

Veja o que abre e o que fecha na lista abaixo.

INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)

As agências da Previdência Social, segundo o INSS, fecham tanto na quinta quanto na sexta-feira, e reabrem somente na segunda (23). Os canais remotos funcionam normalmente.

Ainda será possível acessar o site ou aplicativo do Meu INSS para dar entrada em serviços e benefícios, simular aposentadoria, consultar dados de pagamento, acompanhar processos, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

A Central Telefônica gratuita no número 135 também terá atendimento humano ao público, como de costume, de segunda a sábado, das 7h às 22h, além do atendimento eletrônico 24 horas por dia.

CORREIOS

Segundo comunicado nos canais oficiais, as agências dos Correios estarão fechadas na quinta-feira, mas funcionam normalmente na sexta e também na quarta-feira (18).

Durante o período, os canais de atendimento da estatal estarão disponíveis, 24 horas por dia, no site www.correios.com.br, pelo chat com a assistente virtual Carol, ou no aplicativo para Android e iOS. Também é possível utilizar o Fale Conosco ou o autoatendimento nos números 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

ENEL

A distribuidora de energia fecha suas lojas de atendimento na quinta-feira em todas as suas áreas de concessão, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Ceará. As concessionárias reabrem na sexta.

A Central de Atendimento ao Cliente ainda estará disponível 24 horas por dia pelo número 0800 72 72 120. Segundo a empresa, as solicitações continuarão sendo atendidas normalmente.

Além disso, será possível entrar em contato com a companhia pelo site www.enel.com.br, na área de "Agência Virtual", pelo aplicativo Enel SP, disponível para Android e iOS, ou pelo WhatsApp no número (21) 99601-9608.

POUPATEMPO

Em São Paulo, todos os postos do Poupatempo estarão fechados na quinta, e o atendimento presencial retorna na sexta, com agendamento prévio obrigatório. Os canais oficiais disponíveis para serviços online são o site www.poupatempo.sp.gov.br e o aplicativo "Poupatempo SP.GOV.BR".

Também é possível utilizar um dos 900 totens de autoatendimento disponíveis em 642 municípios. A lista completa de unidades prestadoras pode ser acessada no seguinte link: (Clique aqui!)

No Rio de Janeiro, as unidades do Poupa Tempo fecham nos dias 19 e 20 de junho. O site oficial para solicitar atendimento é o www.rj.gov.br, na área de "Cidadão", em "Poupa Tempo RJ" e "Mais serviços".

AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Boa parte dos bancos não terá atendimento ao público no dia 19 de junho, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Algumas instituições, porém, ainda podem decidir manter o funcionamento das agências, caso não exista feriado municipal ou estadual decretado na localidade.

Compensações bancárias, incluindo TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas. Tributos e impostos devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa, mas boletos de cobrança e contas de consumo poderão ser pagos no dia útil seguinte.

O Pix funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, e os canais digitais dos bancos costumam ficar disponíveis para pagar contas, checar saldos e extrato e realizar algumas transferências.