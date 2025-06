Defesa Civil confirma terceira morte por causa da forte chuva que atinge o RS

© Pixabay

ISABELA PALHARES E CATARINA SCORTECCI

SÃO PAULO, SP E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), a terceira morte provocada pelas chuvas que atingem o estado desde o início da semana. Mais de 6.000 pessoas tiveram de deixar as casas por causa dos fortes temporais.

Segundo a Defesa Civil, a terceira vítima é um idoso de 72 anos que conduzia um carro pela avenida Rubem Berta, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, quando uma árvore caiu sobre o veículo.

"O homem que morreu após a queda de uma árvore em Sapucaia do Sul passa a ser contabilizado como óbito decorrente do evento meteorológico, portanto, o total passa de dois para três", diz comunicado da Defesa Civil.

O idoso morreu na quinta-feira (19). Ele estava acompanhado da filha, de 37 anos, que estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer.

As outras duas mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul.

De acordo com a Defesa Civil, em Candelária, uma mulher de 54 anos morreu e um homem de 65 anos está desaparecido. O casal teria tentado atravessar de carro uma área que estava alagada e foi arrastado.

Ao todo, 98 cidades registraram algum prejuízo. Os municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes.

Em todo o estado, mais de 6.000 pessoas já foram afetadas diretamente pelas chuvas. Na manhã desta sexta, 4.011 pessoas seguiam desalojadas (em casa de parentes e amigos) e outras 2.005 estão em abrigos públicos.

Cinco cidades no total já aprovaram decreto de situação de emergência no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. São elas: Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma e Cruzeiro do Sul. Já o município de Jaguari está com decreto de estado de calamidade pública.

Além disso, 48 pontos de estradas em todo o estado estão bloqueados total ou parcialmente. Até as 18h desta quinta, eram 32 bloqueios totais somente em rodovias estaduais.

A elevação da água em alguns rios que cortam o estado começou a ser observada nesta terça-feira (17). O rio Gravataí, na cidade de Alvorada (região metropolitana de Porto Alegre), atingiu a cota de inundação na manhã de terça.