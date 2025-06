Parada do Orgulho LGBT+ de SP celebrará o envelhecer e a resistência

© <p>Getty Images</p>

Domingo (22) é dia de Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo. O evento, que chega à edição 29, será realizado, como já é tradição, na Avenida Paulista.

A concentração começa a partir das 10h e vai ter muita agitação... Afinal, a festa vai ser embalada por 17 trios elétricos. E, claro, muitos shows! Entre as atrações anunciadas, Pedro Sampaio, Pepita e Banda Uó.

O público poderá dançar também ao som dos DJs das festas V de Viadão, Tersapata e Desculpa Qualquer Coisa, além do bloco Minhoqueens.

Neste ano, o tema da Parada é "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro". A iniciativa visa conscientizar tanto a sociedade quanto o próprio público LGBT+ sobre sofrimentos com o etarismo, ao chegar à terceira idade. E desafios dessa parcela da comunidade, como solidão, barreiras no acesso à saúde, escassez de políticas públicas, falta de rede de apoio e até mesmo a volta ao armário.

Luiz Baron, que é conselheiro da Associação Eternamente Sou - Velhices LGBT+, comenta a importância do foco dessa pauta nesta edição da Parada:

“Pra nós, falar sobre envelhecimento da população LGBT não é alguma coisa da hora. Isso é um assunto muito delicado, eu sempre me pergunto quem quer saber de velho, velha trans, quem quer saber de viado velho? E a gente quer saber faz tempo. A gente é a única ONG do Brasil que trabalha com velhice LGBT e uma das sete no mundo”.

Além da Parada, a programação conta com outras atrações que já fazem parte do calendário oficial da Semana. Como a Corrida e a Caminhada do Orgulho LGBT+, um percurso de 5 quilômetros no estacionamento descoberto do Shopping SP Market.

Domingo (22) é dia de Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo. O evento, que chega à edição 29, será realizado, como já é tradição, na Avenida Paulista.

A concentração começa a partir das 10h e vai ter muita agitação... Afinal, a festa vai ser embalada por 17 trios elétricos. E, claro, muitos shows! Entre as atrações anunciadas, Pedro Sampaio, Pepita e Banda Uó.

O público poderá dançar também ao som dos DJs das festas V de Viadão, Tersapata e Desculpa Qualquer Coisa, além do bloco Minhoqueens.

Neste ano, o tema da Parada é "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro". A iniciativa visa conscientizar tanto a sociedade quanto o próprio público LGBT+ sobre sofrimentos com o etarismo, ao chegar à terceira idade. E desafios dessa parcela da comunidade, como solidão, barreiras no acesso à saúde, escassez de políticas públicas, falta de rede de apoio e até mesmo a volta ao armário.

Luiz Baron, que é conselheiro da Associação Eternamente Sou - Velhices LGBT+, comenta a importância do foco dessa pauta nesta edição da Parada:

“Pra nós, falar sobre envelhecimento da população LGBT não é alguma coisa da hora. Isso é um assunto muito delicado, eu sempre me pergunto quem quer saber de velho, velha trans, quem quer saber de viado velho? E a gente quer saber faz tempo. A gente é a única ONG do Brasil que trabalha com velhice LGBT e uma das sete no mundo”.

Além da Parada, a programação conta com outras atrações que já fazem parte do calendário oficial da Semana. Como a Corrida e a Caminhada do Orgulho LGBT+, um percurso de 5 quilômetros no estacionamento descoberto do Shopping SP Market.