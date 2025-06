Vídeo mostra pessoas se jogando de balão para escapar das chamas

© Reprodução / Redes Sociais

Um balão tripulado com 21 pessoas a bordo, segundo o Corpo de Bombeiros, despencou do céu em Praia Grande (SC) após pegar fogo, na manhã deste sábado (21). O governador Jorginho Mello (PL) informou nas redes sociais que são pelo menos 8 mortos e 13 sobreviventes.

Praia Grande, no sul de Santa Catarina é conhecida como a "Capadócia brasileira" devido à popularidade do balonismo na região. O acidente ocorreu em um dia ensolarado, e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o balão em chamas enquanto estava no ar. Em seguida, o cesto despenca ao solo.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de socorro foram acionadas e estão mobilizadas no local. Até o momento, não há informações detalhadas sobre feridos ou o estado de saúde dos ocupantes. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência por volta das 9h30 e segue na busca por possíveis sobreviventes.

A empresa responsável pelo voo é a Sobrevoar, que opera balões turísticos na região. A Prefeitura de Praia Grande emitiu uma nota oficial, expressando solidariedade às famílias afetadas pelo acidente. “A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente com balão ocorrido na manhã deste sábado, 21 de junho”, diz o comunicado.

Outro acidente recente

O episódio ocorre menos de uma semana após outro acidente envolvendo balonismo, desta vez no interior de São Paulo, que resultou na morte de uma mulher e ferimentos em 11 pessoas. Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, estava a bordo do balão com o marido, Leandro de Aquino Pereira, em comemoração ao Dia dos Namorados. Natural de Pouso Alegre (MG), Juliana era psicóloga e estava entre as mais de 30 pessoas no passeio.

Destino turístico

Praia Grande, localizada no extremo sul catarinense, é uma cidade de grande apelo turístico. Apesar do nome, o município não é banhado pelo litoral, mas é famoso por abrigar a maior cadeia de cânions da América Latina. Entre os pontos mais conhecidos estão o Itaimbezinho e o Malacara, que atraem visitantes interessados em voos de balão, trilhas, cachoeiras e passeios a cavalo.

A cidade fica a 270 quilômetros de Florianópolis e a 230 quilômetros de Porto Alegre, com acesso principal pela BR-101, localizada a cerca de 21 quilômetros do centro de Praia Grande.

