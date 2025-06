Balão enfrentou problemas para decolar antes do voo; vídeo

© Reprodução / X

Um balão tripulado com 21 pessoas a bordo, segundo o Corpo de Bombeiros, despencou do céu em Praia Grande (SC) após pegar fogo, na manhã deste sábado (21). O governador Jorginho Mello (PL) informou nas redes sociais que são pelo menos 8 mortos e 13 sobreviventes.

Praia Grande, no sul de Santa Catarina é conhecida como a "Capadócia brasileira" devido à popularidade do balonismo na região. O acidente ocorreu em um dia ensolarado, e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o balão em chamas enquanto estava no ar. Em seguida, o cesto despenca ao solo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o balão teve dificuldades para decolar antes da queda. Veja abaixo: