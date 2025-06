Mais de 1,2 mil pessoas têm reação a pasta Colgate; venda segue proibida

© Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que mais de 1,2 mil pessoas relataram reações adversas ao uso do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint até o final de maio. Os registros incluem sintomas como ardência, inchaço, aftas, dores e irritações na boca, que em alguns casos comprometeram a fala e a alimentação.

A venda do produto foi inicialmente suspensa em março, quando apenas 13 casos haviam sido notificados. A restrição voltou a valer um mês depois, após a alta significativa nos relatos de reações adversas. Desde então, a comercialização do produto permanece proibida.

Investigação da Anvisa

Após a suspensão, a Anvisa determinou a investigação dos componentes da fórmula do Colgate Clean Mint para identificar a possível causa das reações. A fórmula do produto foi alterada em julho de 2024, substituindo o fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho como ingrediente ativo. No entanto, ainda não há confirmação de que essa mudança seja responsável pelos efeitos adversos relatados.

A agência também apura se os problemas podem estar relacionados a aromatizantes à base de óleos essenciais, conhecidos pelo seu potencial alergênico, além de corantes e aditivos usados para melhorar o sabor. A investigação segue em colaboração com a fabricante do produto.

O posicionamento da Colgate

A Colgate afirmou que está tratando cada relato dos consumidores com atenção e compromisso. A empresa destacou que mantém colaboração contínua com a Anvisa e reafirmou a qualidade e a segurança do produto.

"A Colgate segue os rígidos padrões das agências regulatórias e confia plenamente na qualidade e segurança de seus produtos", afirmou a empresa. A nota também ressaltou que, embora a maioria dos usuários não apresente problemas, uma pequena porcentagem de pessoas pode ter sensibilidade a ingredientes presentes em produtos de higiene.

A empresa orienta que consumidores que apresentem reações adversas interrompam imediatamente o uso do creme dental e busquem atendimento médico caso os sintomas persistam.

Histórico da suspensão

O Colgate Clean Mint teve sua venda proibida em 27 de março, após as primeiras queixas de consumidores. Em 30 de março, a Colgate conseguiu reverter temporariamente a decisão e retomou a comercialização do produto. No entanto, com o aumento nos relatos de reações, a Anvisa voltou a proibir a venda.

A restrição segue em vigor enquanto as investigações continuam, e a Anvisa não deu prazo para a conclusão do processo.