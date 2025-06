Mãe e filha entre mortos de acidente com balão; veja a lista das vítimas

© SILVIO AVILA/AFP via Getty Images

Já se sabe quem são as oito vítimas mortais do acidente com um balão de ar quente, este sábado (21), em Praia Grande, Santa Catarina. Mãe e filha, um oftalmologista, um patinador e dois casais perderam a vida na tragédia.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas é Leane Elizabeth Herrmann. A mulher, moradora de Blumenau, no Vale do Itajaí, estava no passeio de balão com a filha, Leise Herrmann Parizotto, médica que também morreu.

Outra vítima identificada é Andrei Gabriel de Melo, oftalmologista que trabalhava em Fraiburgo.

No acidente também perdeu a vida a vítima Leandro Luzzi, patinador artístico, que dava aulas em Brusque, no Vale do Itajaí.

Entre as oito vítimas mortais estão também dois casais. Janaina Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha, que estavam passeando na cidade e eram naturais de Joinville. Morreram também Fabio Luiz Izycki e Juliane Jacinta Sawicki, ele trabalhava num banco e ela era engenheira agrônoma.

RT #Balão pic.twitter.com/eY3TJ5Sh7G — Gil Bahêa (@GilBahia5988) June 21, 2025

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O piloto, um dos 13 sobreviventes, já foi ouvido pela Polícia Civil e teria relatado que o fogo começou no cesto do balão, possivelmente provocado por um maçarico.

Ao perceber o problema e tentar fazer o pouso, o piloto e outras 12 pessoas conseguiram saltar do balão, mas as outras oito vítimas não conseguiram sair a tempo. Com a perda de peso, o balão voltou a subir rapidamente, enquanto o fogo se espalhava.

“A dinâmica do acidente foi a seguinte: ao identificar o fogo no cesto, o piloto tentou manobrar para descer e pousar o balão. Durante essa manobra, algumas pessoas — 13, incluindo ele — acabaram pulando do balão, enquanto outras oito não conseguiram sair”, explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Zevir Cipriano Junior, ao portal Metrópoles.

“Quatro pessoas morreram carbonizadas, e outras quatro pularam do balão quando ele já estava em queda”, acrescentou.

As imagens divulgadas nas redes sociais, registradas por pessoas que estavam em terra, mostram que o céu estava limpo e ensolarado no momento do acidente. É possível ver fumaça, chamas e o balão caindo em questão de segundos.

A empresa responsável pelo voo, a Sobrevoar, informou em nota que o piloto era experiente e "adotou todos os procedimentos recomendados para tentar salvar todos os que estavam a bordo". Segundo o portal g1, a aeronave tinha autorização e todas as licenças necessárias para operar.

Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, é uma região conhecida como a Capadócia brasileira e é um destino muito procurado para voos de balão.

O alerta do acidente foi registrado por volta das 9h30 (horário local). O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado para atender a ocorrência.

Esse foi o segundo acidente grave com balões no Brasil em menos de uma semana. Na última terça-feira, uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após outro acidente com balão em Boituva, no interior de São Paulo. A vítima fatal, identificada como Juliana Pereira, de 27 anos, fazia um passeio com o marido para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho no Brasil.

