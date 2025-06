Drones voltam a interromper operações no aeroporto de Guarulhos

© Paulo Whitaker/Reuters

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de drones voltou a interromper as operações no aeroporto de Guarulhos, na noite de sábado (21). Dezenas de voos foram impactados.

Essa foi a segunda vez que o espaço aéreo do aeroporto foi fechado em razão desses equipamentos em menos de 15 dias.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso, mas a investigação ficou a cargo da Polícia Federal.

A GRU Airport afirmou que as operações no aeroporto foram suspensas para pousos e decolagens devido à presença de drones no local, mas não informou por quanto tempo o terminal ficou fechado.

"Imediatamente, as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas. A GRU Airport reforça que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas", afirmou.

A Latam afirmou que 34 voos da companhia com origem ou destino no aeroporto de Guarulhos foram impactados no sábado, após a suspensão das operações.

A companhia repudiou e lamentou a situação, totalmente alheia ao seu controle, e reforça que a segurança de seus passageiros e funcionários é prioridade em todas as suas operações.

A Gol respondeu que apenas um de seus voos sofreu atraso de cerca de 30 minutos para decolar.

A Azul afirmou que não teve suas operações impactadas.

No último dia 11, comandantes de aviões em processo de aproximação ao aeroporto foram orientados a arremeter, depois que drones foram reportados próximos a uma das cabeceiras na noite de quarta-feira (11). O local teve de ser fechado para pousos e decolagens por cerca de duas horas.

Somente as empresas brasileiras Azul, Gol e Latam tiveram ao menos 35 voos cancelados ou alternados para outros aeroportos.

Criminosos que integram quadrilha de tráfico internacional de drogas podem ter relação com os drones que causaram o fechamento de Cumbica.

Segundo a Polícia Militar, três pessoas invadiram a área restrita do aeroporto com cerca de 150 kg de pasta base de cocaína quase no mesmo momento que os drones invadiram o espaço aéreo. A segurança identificou a presença dos suspeitos e tentou abordá-los, mas eles conseguiram fugir para uma área de mata.

A droga, de acordo com a PM, seria embarcada em um voo com destino a Johanesburgo, na África do Sul.

PROIBIÇÃO

Uma regulamentação proíbe drones e outras aeronaves não tripuladas de voarem no espaço aéreo próximo de aeródromos -para isso é preciso de uma autorização especial da FAB (Força Aérea Brasileira).

De acordo com instrução do Comando da Aeronáutica, para voos de até 131 pés (aproximadamente 40 metros), a operação de drones deve ocorrer a ao menos três milhas náuticas de distância do aeródromo (cerca de 5,4 km).

Voos entre 131 e 400 pés (40 a 120 metros) não podem ocorrer a menos de 5 milhas náuticas de distância (cerca de 9 km).