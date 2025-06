"A lama amorteceu": Casal que sobreviveu a queda de balão quebra silêncio

© Reprodução

Dois dos 13 sobreviventes do acidente com um balão de ar quente que caiu no último sábado (15), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, relataram que a lama ajudou a amortecer o impacto da queda. A tragédia deixou oito mortos.

O engenheiro Victor Hugo Mondini Correa e a médica veterinária Laís Campos Paes contaram que pularam da estrutura em chamas e caíram em uma área de vegetação. “A lama amorteceu a nossa queda. A gente conseguiu evitar mais lesões por causa dessa lama”, contou Victor ao g1.

Este foi o primeiro voo do casal em um balão. “A gente nunca tinha voado, a gente nunca tinha nem visto nenhum voo. Então a gente não sabia se aquilo era normal ou não”, disse ele. “A gente sabe que vai lembrar disso a vida inteira. Isso não vai sair da cabeça. E é isso. A gente vai aos poucos organizando a cabeça para poder seguir em frente, agradecendo por estarmos vivos, mas muito tristes pelas pessoas que não conseguiram”, afirmou.

Segundo a empresa Sobrevoar, o voo duraria 45 minutos, mas o balão ficou no ar por apenas quatro minutos. O incêndio começou logo após a decolagem. Das 21 pessoas a bordo, 13, incluindo o piloto, conseguiram saltar e sobreviver. Cinco delas precisaram de atendimento médico e já tiveram alta.

Entre os mortos, quatro pessoas se jogaram do balão em chamas de uma altura de aproximadamente 45 metros. As outras quatro morreram carbonizadas. O balão tinha capacidade para até 27 pessoas ou 2.870 quilos. A empresa, que operava desde setembro de 2024, suspendeu as atividades.

Segundo a Polícia Civil, o fogo começou no cesto do balão e teria sido provocado por um maçarico. “Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [o piloto] não soube precisar se ficou aceso, se teve uma chama espontânea”, disse o delegado Tiago Luiz Lemos.

De acordo com o delegado-geral Ulisses Gabriel, o extintor não funcionou. “O balão sobe um pouco e vai até o solo. Um grupo de 13 pessoas consegue sair. O balão fica mais leve e sobe novamente”, relatou.

A região é conhecida como “Capadócia brasileira” e atrai turistas para passeios de balão. As investigações continuam.

