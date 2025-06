Lago Guaíba atinge cota de inundação por alguns minutos em Porto Alegre

© Getty

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O nível do lago Guaíba atingiu a cota de inundação no cais Mauá, no centro de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25).

O índice de três metros foi atingido às 6h45 e recuou para 2,99 metros às 7h. De acordo com o monitoramento da MetSul, o nível do Guaíba às 12h15 estava em 2,94 metros.

Neste mesmo local, o nível durante a enchente histórica de 2024 chegou a 5,13 metros.

Em outro ponto de medição, onde a cota de inundação é de 3,6 metros, o Guaíba chegou a 3,45 metros às 13h15, maior resultado desde o início das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul neste mês.

O Guaíba está em tendência de alta desde segunda-feira (23), quando começou a receber o fluxo de água de rios afluentes, principalmente o Jacuí e o Caí, que tiveram um repique de enchentes.

Na noite de terça-feira (24), o lago transbordou na área do cais Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, e alagou trechos de ruas e dependências de clubes de esportes aquáticos.

A água já havia extravasado em alguns pontos na segunda-feira (23) por causa dos ventos fortes que atingiram a cidade. Na segunda-feira, a água avançou sobre trechos da orla do Guaíba. O funcionamento de quadras de esporte de areia chegou a ser interrompido.

Nesta manhã, a EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação), que gerencia a mobilidade urbana na capital, interditou um dos principais terminais de ônibus da zona Norte e transferiu três linhas para um terminal provisório.