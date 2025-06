Polícia Civil começa reconstituição de acidente de balão que matou oito pessoas em SC

© Reprodução / X

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina conduz nesta quinta-feira (26) a reconstituição do acidente de balão que matou oito pessoas em Praia Grande no sábado (21). A ação terá acompanhamento da Polícia Científica estadual.

Pela manhã, a Polícia Civil confirmou que encontrou o extintor de incêndio do balão e que segue à procura do maçarico utilizado no cesto.

O balão de turismo pegou fogo no ar e caiu por volta das 8h de sábado (21). Segundo o piloto Elves de Bem Crescêncio, o dia tinha condições propícias para voo e cerca de 40 balões também estavam operando naquela manhã.

No domingo (22), Elves disse em depoimento que sentiu cheiro de queimado três minutos após a decolagem, causado por um princípio de incêndio na capa do tanque de gás. "Comecei com o pé tentando apagar o fogo. Depois peguei o extintor de incêndio, tirei o lacre e, quando apertei, não saiu nada."

O piloto disse que tentou arrancar o tanque, sem sucesso, então tentou fazer uma descida de emergência com o balão, pedindo que os passageiros saltassem do cesto quando batesse no chão.

Elves e 12 passageiros conseguiram saltar, mas a redução do peso fez o balão subir novamente com oito pessoas ainda a bordo. Quatro pularam do cesto de uma altura estimada de 150 metros, e outras quatro ficaram no balão, que queimou antes de cair no solo.

A causa do fogo teria sido o maçarico que estava no cesto, que os peritos seguem buscando. Segundo o delegado de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos, que ouviu o primeiro depoimento do piloto, Elves não sabia se o maçarico ficou aceso ou se houve uma chama espontânea.

"Até o momento, foram realizadas 20 oitivas, incluindo o piloto, 13 vítimas, o gestor da empresa fabricante do balão e funcionários da agência responsável pelos voos", disse a corporação em nota. Também já foram concluídos os laudos cadavéricos e um relatório psicológico. O inquérito está sob responsabilidade da delegacia de Santa Rosa do Sul.

Os oito mortos são Leandro Luzzi, 33; Andrei Gabriel de Melo, 34; Leane Elizabeth Herrmann, 70; Janaina Moreira Soares da Rocha, 46; Everaldo da Rocha, 53; Juliane Jacinta Sawicki, 36; Leise Herrmann Parizotto, 37; e Fabio Luiz Izycki, 42.