Cemitério submerso aparece após 30 anos em Goiás; vídeo

© celio_passos_01/ Instagram

Trinta anos depois de ficar submerso, um cemitério voltou a aparecer no município de São Domingos, na região nordeste do estado de Goiás, Brasil.

O fenômeno aconteceu devido à queda no nível do Rio São Domingos, momento em que um grupo de moradores decidiu registrar as imagens e compartilhá-las nas redes sociais.

No vídeo, que foi compartilhado entre os residentes e também fora da cidade, é possível ver destroços de túmulos, incluindo uma cruz de madeira.

As imagens foram feitas a partir de uma canoa, onde o grupo navegava pelo rio.

“Foi a primeira vez que vi o cemitério depois de mais de 30 anos. Todo fim de semana ando de canoa no lago e faço imagens. Daí, por conta da baixa de mais de dois metros na água do lago, pudemos ver os antigos túmulos que estavam embaixo d’água. Sempre tive essa curiosidade de ver”, disse Celio Alves, autor do vídeo.

Segundo explicou a Companhia Celg de Participações, o fenômeno da baixa de dois metros no nível da água aconteceu devido à manutenção na usina de São Domingos, que está realizando “a recomposição do talude montante da barragem de São Domingos, visando garantir a segurança da estrutura, com cronograma de execução previsto para 30 dias.”

A redução do nível da água foi, portanto, intencional, mas a empresa garante que a situação está sendo monitorada por uma equipe ambiental. Durante todo o período, estão sendo monitoradas e analisadas a qualidade da fauna e da água.

Veja as imagens na galeria acima.

Leia Também: Quem era ex-militar morto ao ser forçado a beber ácido