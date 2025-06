Moradores homenageiam vítimas de queda de balão em Santa Catarina; veja

© Reprodução Facebook Prefeitura de Praia Grande

Moradores de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, prestaram neste sábado (28) uma homenagem emocionante às oito vítimas do trágico acidente com um balão de ar quente ocorrido na manhã do dia 21 de junho. O balão, operado pela empresa Sobrevoar, pegou fogo pouco após a decolagem e caiu poucos minutos depois, resultando em uma das maiores tragédias envolvendo balonismo no Brasil.

A cerimônia foi organizada pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo com o apoio da Prefeitura de Praia Grande. O encontro aconteceu no campo Três Irmãos, local de onde o balão partiu. Moradores, amigos, familiares e profissionais do setor participaram do tributo.

Durante a homenagem, foi realizada uma oração coletiva conduzida por um pastor, seguida por um círculo humano formado de mãos dadas. Em um gesto simbólico, foram soltos oito balões brancos com os nomes das vítimas.

A Prefeitura também compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento. A tragédia mobilizou a pequena cidade, que é conhecida nacionalmente como a "Capadócia brasileira", por atrair milhares de turistas interessados em voos de balão.

Acidente durou apenas 4 minutos

O balão decolou com 21 pessoas a bordo, mas o voo durou apenas quatro minutos dos 45 previstos. Assim que a estrutura levantou voo, o cesto começou a pegar fogo. Segundo relatos, o incêndio teria começado após falha em um dos maçaricos. O extintor de bordo também não funcionou, dificultando qualquer tentativa de controle do fogo.

Quatro das vítimas fatais se jogaram do balão em chamas de uma altura de aproximadamente 45 metros. As outras quatro morreram carbonizadas.

Das 21 pessoas a bordo, 13 — incluindo o piloto — conseguiram saltar momentos antes da queda e sobreviveram. Cinco precisaram ser hospitalizadas, mas já receberam alta. A empresa Sobrevoar, responsável pelo voo, informou que suspendeu todas as atividades e que o piloto tentou salvar todos os passageiros. A companhia operava desde setembro de 2024 e tinha autorização da Prefeitura para funcionar.

Segundo acidente em menos de uma semana

Este foi o segundo acidente grave com balões em menos de uma semana no Brasil. Dias antes, em Boituva (SP), uma mulher de 27 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas durante um voo comemorativo do Dia dos Namorados.

As autoridades seguem investigando as causas do incêndio em Praia Grande. O piloto já foi ouvido pela Polícia Civil, que agora tenta apurar as falhas técnicas e de segurança envolvidas na tragédia.

