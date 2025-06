Prouni abre inscrições para bolsas do 2º semestre de 2025; veja detalhes

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) inicia, nesta segunda-feira (30), o período de inscrições para bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2025.

Criado pelo governo federal em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação.

Neste segundo semestre, mais de 211 mil bolsas serão ofertadas -sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. De acordo com o MEC, as bolsas são válidas para mais de 370 cursos de 887 instituições particulares de ensino superior de todo o país.

O processo seletivo do programa referente ao segundo semestre de 2025 é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2023 ou de 2024 e que tenham alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza-, além de não ter zerado na redação.

Segundo o edital, para participar do processo do Prouni, o candidato precisa atender um dos seguintes critérios:

- Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública

- Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral

- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral

- Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial

- Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

- Ou professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia

Para ser elegível à bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade, o candidato deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277) por pessoa. E, para concorrer à bolsa parcial, o participante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 4.554).

Para realizar a inscrição, o estudante deve acessar o portal único de acesso ao ensino superior, no site oficial do MEC, até o dia 4 de julho, às 23h59.

No momento da inscrição, o candidato deve assinalar a opção de concorrência da bolsa, seja na ampla concorrência ou por meio de cotas -que são destinadas a pessoas com deficiência e participantes autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES DO PROUNI 2025 - 2° SEMESTRE

- Período de inscrição: de 30 de junho até 4 de julho, às 23h59

- Primeira chamada de aprovados: 7 de julho

- Segunda chamada de aprovados: 28 de julho

- Resultado da lista de espera: 22 de agosto





