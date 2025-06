Jovem sem CNH bate em dois veículos na zona leste de SP, e motorista ficam em estado grave

© ShutterStock

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 18 anos, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), perdeu o controle da direção de um carro e bateu em dois veículos na noite deste domingo (29), na zona leste de São Paulo. Um motorista ficou em estado grave.

Ela foi liberada depois de assinar um termo circunstanciado.

A mulher estava no carro com três amigas e seguia pela rua Antônio Gandini, em Itaquera. Ela perdeu o controle ao fazer uma curva e entrar na rua Professor Leonídio Allegrettri.

Ela bateu em um Palio branco, depois atingiu uma Kombi e capotou. O veículo que ela conduzia ficou preso entre um poste e o portão de uma residência.

O motorista que estava no Palio, um homem de 33 anos, teve fratura na coluna e foi levado ao Hospital Ermelino Matarazzo em estado grave, segundo a Polícia Militar. Não há informações sobre o estado dele.

"O que a gente sabe é que a menina fez a curva na rua de cima e trocou os pedais do carro automático, bateu no carro lá e desceu acelerando. Depois, o veículo bateu na Kombi e parou lá embaixo", disse Carlos Eduardo Dias Pereira, sargento da Polícia Militar à TV Globo.

Ainda segundo a PM, a condutora não tinha sinais de embriaguez. Das quatro ocupantes do veículo, uma teve fratura no braço, e outras, ferimentos leves.

Na delegacia, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a jovem afirmou que dirigia o carro do namorado no momento do acidente. Eles estavam em um bar e ela teria pedido o carro emprestado para buscar uma amiga.

Ela prestou depoimento, assinou o termo e foi liberada em seguida. O caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por permitir direção a pessoa não habilitada. A ocorrência foi encaminhada ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).