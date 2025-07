Adolescente de 15 anos morre ao ser baleada durante roubo de celular em SP

© ShutterStock

SIMONE MACHADO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante Gyovanna Aline Lopez Ribeiro de 15 anos morreu após ser baleada durante um roubo de celular no Jardim Nova América, em Hortolândia, interior de São Paulo, na noite de domingo (29). Ninguém foi preso até o momento, segundo a Polícia Civil.

A estudante havia saído de uma adega e voltava para casa acompanhada de uma amiga, de também 15 anos. Elas caminhavam pela rua Estrela Guia quando foram abordadas pelo criminoso que estava em uma motocicleta. O homem teria exigido os celulares das adolescentes.

Segundo o boletim de ocorrência, as adolescentes entregaram os celulares, mas o criminoso teria exigido que elas informassem as senhas para desbloquear os aparelhos. Nesse momento, Gyovanna teria reagido e tentado empurrar o criminoso da moto e acabou sendo baleada.

A estudante foi atingida no abdômen e chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A amiga de Gyovanna conseguiu correr e não foi atingida. Ela pediu ajuda para um casal que estava em um carro estacionado no quarteirão ao lado de onde o crime aconteceu.

O motociclista fugiu com os celulares das duas adolescentes e ainda não foi identificado. O caso foi registrado como latrocínio.

"As investigações continuam para identificar e prender o autor do crime, além de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido", disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em nota.

Em depoimento à polícia, a amiga de Gyovanna, que por ser menor de idade teve o nome preservado, disse que percebeu que estava sendo observada pelo motociclista. Ela teria sugerido à Gyovanna para que as duas mudassem a rota, no entanto seguiram caminhando pela mesma rua.

Gyovanna está sendo velada nesta terça-feira (1º) no Memorial Hortolândia e, o sepultamento, ocorrerá às 16h, no Cemitério Parque das Flores, em Campinas (SP).

Em nota, a escola estadual Doutor Honorino Fabbri em que a adolescente estudava disse que todos estão impactados pelo crime e lamentou a morte da aluna. "Pedimos a Deus na sua infinita graça que conforte a todos os amigos e familiares acometidos pela imensa dor da perda, e dê-lhes forças para superar nesse momento difícil. Nossos mais sinceros sentimentos, todos professores e amigos estão impactados pela tamanha violência ocorrida e lamentamos muito", disse a escola.