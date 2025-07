Veja vagas, cargos e salários do Enem dos Concursos, que abre inscrições nesta quarta

© Divulgação / CNU

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Gestão divulgou nesta segunda-feira (30) o edital da segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), que terá inscrições abertas a partir de quarta-feira (2) às 10h. Serão nove eixos temáticos, cujo peso varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

A seleção terá 3.652 vagas em 36 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 16 mil. A taxa de inscrição será de R$ 70, mesmo valor para cargos de nível superior e médio. As inscrições serão feitas pelo Gov.br.

A prova objetiva será em 5 de outubro e a segunda, discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro apenas para os aprovados na primeira.

O certame vai ter mudanças na política de cotas, com aumento na reserva de vagas de 20% para 30%. A distribuição entres os cotistas será de 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O novo CNU também terá regra especial para aumentar o número de mulheres aprovadas na segunda fase.

VEJA CARGOS, SALÁRIOS E NÚMERO DE VAGAS

BLOCO 1 - SEGURIDADE SOCIAL: SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Quantidade de Vagas

Comando da Marinha - Enfermeiro - 5.982,49 - 5

Comando da Marinha - Médico - 4.804,89 - 65

Comando do Exército - Assistente social - 5.982,49 - 5

Comando do Exército - Enfermeiro - 5.982,49 - 30

Comando do Exército - Médico - 4.804,89 - 10

Comando do Exército - Nutricionista - 5.982,49 - 5

Comando do Exército - Psicólogo - 5.982,49 - 5

Fundacentro - Pesquisador - 7.710,83 - 2

Fundacentro - Tecnologista - 7.710,83 - 8

Hospital das Forças Armadas - Especialista em atividades hospitalares - 5.897,11 - 50

Hospital das Forças Armadas - Médico - 4.329,69 - 50

INSS - Analista do seguro social - 8.027,11 - 238

Ministério da Gestão e Inovação - Assistente social - 5.982,49 - 80

Ministério da Gestão e Inovação - Médico - 4.804,89 - 80

Ministério da Gestão e Inovação - Psicólogo - 5.982,49 - 12

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica - 7.710,83 - 4

Ministério da Saúde - Analista em ciência e tecnologia - 7.710,83 - 9

Ministério da Saúde - Biólogo - 5.982,49 - 3

Ministério da Saúde - Enfermeiro - 5.982,49 - 22

Ministério da Saúde - Farmacêutico - 5.982,49 - 4

Ministério da Saúde - Fisioterapeuta - 5.982,49 - 29

Ministério da Saúde - Fonoaudiólogo - 5.982,49 - 4

Ministério da Saúde - Médico - 5.982,49 - 38

Ministério da Saúde - Nutricionista - 5.982,49 - 2

Ministério da Saúde - Pesquisador - 7.710,83 - 19

Ministério da Saúde - Psicólogo - 5.982,49 - 2

Ministério da Saúde - Tecnologista - 7.710,83 - 2

Ministério da Saúde - Terapeuta ocupacional - 5.982,49 - 6

Total de vagas: 789

BLOCO 2 - CULTURA E EDUCAÇÃO

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Quantidade de Vagas

Comando da Marinha - Técnico em comunicação social - 5.982,49 - 5

Enap - Técnico em assuntos educacionais - 5.982,49 - 11

Fundação Biblioteca Nacional - Técnico em documentação I - 5.982,49 - 11

Fundação Cultural Palmares - Pesquisador - 5.982,49 - 10

Fundação Joaquim Nabuco - Pesquisador - 7.710,83 - 20

Fundacentro - Pesquisador - 7.710,83 - 2

Fundacentro - Tecnologista - 7.710,83 - 12

Funarte - Administração e planejamento - 5.982,49 - 7

Funarte - Profissional técnico superior 2 - 5.982,49 - 7

Funarte - Técnico em comunicação - 5.982,49 - 3

Imprensa Nacional - Técnico em comunicação social - 5.982,49 - 10

Iphan - Analista 1 - 5.982,49 - 4

Iphan - Técnico 1 - 5.982,49 - 10

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica - 5.982,49 - 4

Ministério da Saúde - Analista em ciência e tecnologia - 5.982,49 - 1

Ibram - Técnico em assuntos culturais - 5.982,49 - 13

Total de vagas: 130

BLOCO 3 - CIÊNCIAS, DADOS E TECNOLOGIA

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Quantidade de Vagas

ANP - Especialista - 16.413,35 - 15

Comando da Aeronáutica - Pesquisador - 7.710,83 - 30

Comando da Aeronáutica - Tecnologista - 7.710,83 - 13

Comando da Marinha - Analista de tecnologia militar - 7.710,83 - 2

Comando da Marinha - Pesquisador - 7.710,83 - 8

Comando da Marinha - Tecnologista - 7.710,83 - 17

Comando do Exército - Pesquisador - 7.710,83 - 15

Comando do Exército - Tecnologista - 7.710,83 - 22

Enap - Técnico em assuntos educacionais - 7.710,83 - 5

Fundacentro - Analista em ciência e tecnologia - 7.710,83 - 3

Fundacentro - Pesquisador - 7.710,83 - 2

Fundacentro - Tecnologista - 7.710,83 - 14

ITI - Analista em ciência e tecnologia - 7.710,83 - 8

ITI - Pesquisador - 7.710,83 - 5

ITI - Tecnologista - 7.710,83 - 27

INSS - Analista do seguro social - 5.899,00 - 19

Ministério da Saúde - Analista de gestão e investigação - 5.899,00 - 3

Ministério da Saúde - Analista em ciência e tecnologia - 5.899,00 - 1

Ibram - Analista - 5.899,00 - 3

Total de vagas: 212

BLOCO 4 - ENGENHARIAS E ARQUITETURA

Iphan

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Quantidade de Vagas

ANP - Especialista em regulação - 16.413,35 - 12

Comando da Aeronáutica - Pesquisador - 7.710,83 - 6

Comando da Aeronáutica - Tecnologista - 7.710,83 - 42

Comando da Marinha - Engenheiro de tecnologia militar - 7.710,83 - 23

Comando da Marinha - Tecnologista - 7.710,83 - 17

Comando da Marinha - Pesquisador - 7.710,83 - 1

Comando do Exército - Engenheiro de tecnologia militar - 7.710,83 - 5

Comando do Exército - Analista de tecnologia militar - 7.710,83 - 1

Comando do Exército - Pesquisador - 7.710,83 - 5

Comando do Exército - Tecnologista - 7.710,83 - 29

Fundacentro - Pesquisador - 7.710,83 - 8

Fundacentro - Analista de ciência e tecnologia - 7.710,83 - 1

Fundacentro - Tecnologista - 7.710,83 - 1

Funarte - Profissional técnico superior 1 - 5.982,49 - 1

Imprensa Nacional - Engenheiro - 8.215, 07 - 4

INSS - Analista do seguro social - 5.654,72 - 9

Iphan

Técnico 1 - 5.982,49 - 17

Ministério da Fazenda - Arquiteto - 8.215,07 - 2

Ministério da Fazenda - Engenheiro - 8.215,07 - 3

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - Engenheiro - 8.215,07 - 10

Ministério da Pesca e Aquicultura - Arquiteto - 8.215,07 - 1

Ministério da Pesca e Aquicultura - Engenheiro - 8.215,07 - 30

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica - 7.710,83 - 3

Ministério da Saúde - Analista em ciência e tecnologia - 7.710,83 - 4

Ministério das Cidades - Arquiteto - 8.215,07 - 3

Ministério das Cidades - Engenheiro - 8.215,07 - 10

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Engenheiro agrônomo - 8.215,07 - 60

Ministério do Turismo - Arquiteto - 8.215,07 - 1

Ministério do Turismo - Engenheiro - 8.215,07 - 2

Total de vagas: 306

BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

Comando da Aeronáutica (C.AER) - Contador - 5.982,49 - 5

Escola Nacional de Administração Pública (Enap) - Técnico em assuntos educacionais - 5.982,49 - 5

Fundação Biblioteca Nacional (FBN) - Analista de administração 2 - 5.982,49 - 3

Fundacentro - Analista de ciência e tecnologia (direito/economia/administração) - 7.710,83 - 8

Fundacentro - Analista de C&T (contabilidade) - 7.710,83 - 3

Funarte - Profissional Técnico Superior 1 (Administração) - 5.982,49 - 9

Funarte - Profissional técnico superior 1 (contabilidade) - 5.982,49 - 1

Iphan - analista 1 (administração) - 5.982,49 - 29

ITI - Analista de ciência e tecnologia (geral) - 7.710,83 - 10

INSS - Analista do seguro social (contabilidade) - 5.654,72 - 5

INSS - Analista do seguro social (administração) - 5.654,72 - 4

INSS - Analista do seguro social (direito) - 5.654,72 - 17

INSS - Analista do seguro social (estatística) - 5.654,72 - 7

Ministério da Fazenda - Contador - 5.982,49 - 25

Ministério da Gestão e Inovação - Analista técnico-administrativo - 5.982,49 - 1.000 (cadastro de reserva)

Ministério da Pesca e Aquicultura - Contador - 5.982,49 - 1

Ministério da Pesca e Aquicultura - Estatístico - 5.982,49 - 1

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa (gestão de pessoas) - 5.982,49 - 1

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa (contabilidade) - 5.982,49 - 1

Ministério da Saúde - Analista de gestão em pesquisa (gestão pública) - 5.982,49 - 7

Ministério da Saúde - Analista em ciência e tecnologia classe A-1 (administração hospitalar) - 7.710,83 - 8

Ministério da Saúde - Contador - 5.982,49 - 2

Ministério das Cidades - Contador - 5.982,49 - 2

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) - Contador - 5.982,49 - 4

Ministério do Turismo (MTUR) - Contador - 5.982,49 - 2

Ministério do Turismo (MTUR) - Estatístico - 5.982,49 - 3

Ibram - Analista 1 (administração 1) - 5.982,49 - 6

Ibram - Analista 1 (administração 2) - 5.982,49 - 3

Total de vagas: 1.171

BLOCO 6 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) - Especialista em regulação de petróleo, derivados, álcool e gás - geral - 16.413,35 - 12

ANP - Especialista em regulação de petróleo, derivados, álcool e gás - economia - 16.413,35 - 11

Ancine (Agência Nacional do Cinema) - Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual - 16.413,35 - 10

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico - 9.711,00 - 250

Ibram - Analista 1 - economia - 5.982,49 - 1

Fundacentro - Pesquisador - economia - 7.710,83 - 1

Total de vagas: 286

BLOCO 7 - JUSTIÇA E DEFESA

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Analista técnico de justiça e defesa - 9.711,00 - 250

Total de vagas: 250

BLOCO 8 - INTERMEDIÁRIO (SAÚDE)

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - laboratório - 4.085,06 - 2

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - farmácia - 4.085,06 - 5

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - nutrição e dietética - 4.085,06 - 2

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - higiene dental - 4.085,06 - 1

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - enfermagem - 4.085,06 - 20

Ministério da Saúde - Técnico classe A-1 - diversas especialidades (A a L) - 3.104,27 - 53

Ministério da Saúde - Técnico de enfermagem - diversas especialidades (M, N) - 2.078,66 - 47

Ministério da Saúde - Técnico em pesquisa e investigação biomédica - diversas áreas (O a S) - 3.104,27 - 28

Ministério da Saúde - Técnico em radiologia - geral e hemodinâmica - 3.104,27 - 9

Total de vagas: 168

BLOCO 9 - INTERMEDIÁRIO (REGULAÇÃO)

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

Anac - Técnico em regulação de aviação civil (diversas especialidades) - 8.053,32 - 70

ANM - Técnico em atividades de mineração (incluindo geoprocessamento) - 8.053,32 - 80

ANP - Técnico em regulação de petróleo e derivados (diversas especialidades) - 8.053,32 - 16

ANS - Técnico em regulação de saúde suplementar - 8.053,32 - 20

Anatel - Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações - 8.053,32 - 50

Anaq - Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários - 8.053,32 - 30

ANTT - Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres - 8.053,32 - 50

Anvisa - Técnico em regulação e vigilância sanitária - 8.053,32 - 14

Ancine - Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual - 8.053,32 - 10

Total de vagas: 340

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU DE 2025

- Inscrições: das 10h de 2/7/25 até 23h59 de 20/7/25 (pagamento até 21/7)

- Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/25

- Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h

- Convocação para prova discursiva: 12/11/25

- Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

- Envio de títulos: 13 a 19/11/25

- Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/2025

- Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

- Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026