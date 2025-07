Geada e temperaturas negativas atingem RS enquanto estado ainda enfrenta efeitos da chuva

© Mycchel Hudson Legnaghi / São Joaquim Online/FotosPublicas

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul registrou a manhã mais fria do ano nesta terça-feira (1º). Ao menos 26 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de zero na noite de segunda-feira (30) e no amanhecer, segundo os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O estado ainda enfrenta os reflexos da chuva, que causa transtorno desde o dia 17 de junho, deixando cinco mortos, um desaparecido e mais de 8.000 pessoas fora de casa.

De acordo com a MetSul, a somatória de dados do Inmet, de universidades e de medições particulares mostra que o número de cidades com mínimas negativas nesta madrugada foi muito maior, próximo de 200. A temperatura mais baixa registrada no estado foi de -7,3°C em Santana do Livramento, na estação da Seapi (Secretaria Estadual da Agricultura)

A menor temperatura marcada pelo Inmet foi em São José dos Ausentes, onde os termômetros marcaram -5,3°C. Também houve temperaturas negativas nas cidades próximas de Vacaria (-4,2°C) e Cambará do Sul (-3,5°C).

No sul do estado, as mínimas chegaram a -3°C em Bagé, -2,4°C em Canguçu, -1,7°C em Dom Pedrito e -0,8°C em Jaguarão.

Nas regiões central e norte, as temperaturas caíram para -3°C em Soledade, -2,7°C em Tupanciretã, -2,6°C em Santiago e Erechim, -2,4°C em Palmeira das Missões e -2,2°C em Cruz Alta.

Na Fronteira Oeste, a temperatura chegou a -2,2°C em Alegrete, -1,9°C em São Gabriel e -0,5°C em São Borja.

Em Caxias do Sul, onde a mínima foi de -1,4°C, 192 pessoas em situação de rua passaram a noite em abrigos.

Também houve registro de geada em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Em locais como Gramado, Canela, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e em bairros da zona sul de Porto Alegre, carros amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo. As temperaturas baixas devem persistir até sexta-feira (4) devido a uma massa de ar frio, mas sem previsão de queda de neve.

Em Gramado, o veterinário Renan Stadler registrou em vídeo o momento em que se preparava para retirar a camada de gelo de seu carro e foi surpreendido por blocos de água congelada saindo de dentro de uma mangueira.

Um morador de Cerrito, no sul do estado, mostrou pelas redes sociais uma peça de roupa que congelou no varal de casa. "Esqueceu a camiseta na corda, foi botar agora de manhã e não tem como", diz o homem no vídeo.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima chegou a 3,1°C. A capital segue com 83 pessoas em um abrigo emergencial. São 23 famílias da Ilha da Pintada, seis da Ilha do Pavão, cinco da Ilha dos Marinheiros, duas da Ilha das Flores e um homem da Vila do Sargento, no bairro Serraria.

O Rio Grande do Sul tem 1.668 pessoas temporariamente em abrigos. As cidades com mais pessoas fora de casa são Eldorado do Sul (região metropolitana), com 345 desabrigados, Uruguaiana (fronteira oeste), com 267, São Sebastião do Caí (vale do Caí), com 234, e Lajeado (vale do Taquari), com 184.

Pela manhã, o nível do lago Guaíba estava em 2,86 metros na régua do Cais Mauá, onde a cota de inundação é de 3 metros. Na Ilha da Pintada, o Guaíba marcava 2,64 metros, 44 centímetros acima da cota de inundação no local.

O Guaíba segue em lenta elevação e acumulou uma alta de 10 cm na segunda-feira (30), dia em que a prefeitura ordenou o fechamento das últimas cinco comportas ainda abertas no sistema de proteção contra cheias. Os ventos fortes que atingem a cidade nos últimos dias fizeram com que a água avançasse sobre a orla de bairros da zona sul, como Ipanema, Guarujá e Lami.

A defesa civil de Porto Alegre disse que há previsão de ventos em sentido oeste ao longo da terça-feira, com rajadas que podem superar 40 km/h principalmente no período da tarde.