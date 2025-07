Temperatura deve variar entre 11°C e 14°C nesta quarta (2) em SP

© Agência Brasil

(FOLHAPRESS) - A presença da massa de ar polar, trazida pela segunda frente fria do inverno, vai manter a semana com temperaturas abaixo da média para os padrões de julho na cidade de São Paulo.

Depois de uma terça (1º) fria, a quarta (2) deve ter temperatura máxima ainda mais baixa. Com o céu predominantemente encoberto, com chuvas isoladas ou chuviscos na madrugada e no fim da noite, as temperaturas não devem subir muito.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima prevista é de 11°C, que mais uma vez deve ser registrada no fim do dia, enquanto a máxima não deve passar dos 14°C, caracterizando mais um dia de pequena amplitude térmica, o que mantém a sensação de frio.

Nesta terça, a máxima registrada pelo Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 15,8°C ao meio-dia, mas a temperatura foi caindo pouco a pouco nas horas seguintes.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, que considera a média das suas 33 estações meteorológicas, informou que esta foi a tarde mais fria do ano com máxima média de 14,9°C na cidade. A anterior havia ocorrido em 12 de maio, com 16°C.

Com relação à temperatura absoluta, que é aquele valor registrado em uma única estação, o menor do ano permanece o registrado em 12 de junho com 14,2°C na estação meteorológica de Parelheiros-Marsilac, no extremo da zona sul.

E não é apenas na capital que vai fazer frio. O Inmet indica que o litoral também manterá temperaturas baixas de madrugada e as máximas não devem subir muito à tarde. Em Santos, por exemplo, a temperatura prevista deve variar entre 11°C e 16°C; em Itanhaém, entre 10°C e 16°C; em Guarujá, entre 15°C e 17°C; em Bertioga, entre 9°C e 16°C; e em Ubatuba, entre 9°C e 18°C.

Já no interior do estado, as manhãs até devem ficar frias, mas deve esquentar um pouco mais à tarde em algumas regiões. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, a previsão é entre 9°C e 16°C. Em Campinas, entre 11°C e 19°C; em Bauru, entre 13°C e 22°C; em Ribeirão Preto, entre 15°C e 26°C; em São José do Rio Preto, entre 12°C e 28°C; em Presidente Prudente, entre 13°C e 24°C; e em Araçatuba, entre 13°C e 28°C.

Após esta quarta fria, a quinta-feira (3) manterá o mesmo cenário atmosférico, com a diferença que a expectativa é de chuva isolada durante todo o dia, embora sem muito volume. Em relação às temperaturas, os termômetros devem ficar na marca dos 11°C na madrugada e de 15°C como máxima à tarde.

CAPITAIS DA REGIÃO SUL PODEM TER RECORDE DE TEMPERATURAS MÍNIMAS

De acordo com a previsão da Climatempo, a combinação do tempo mais aberto com temperaturas baixas favorece para o risco de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, centro-oeste e sul de Santa Catarina e extremo sul e sudoeste do Paraná nesta quarta-feira. Assim, o instituto informa que as capitais Porto Alegre e Florianópolis podem começar o dia extremamente geladas e com risco para geada, mínima de 1°C na capital gaúcha e 4°C em Florianópolis.

Curitiba (PR) deve seguir mais nublada no decorrer do dia e com previsão de garoa ou chuva fraca. A tarde deve ser gelada, com máxima de apenas 9°C. Com esse cenário, todas as capitais da região Sul podem estabelecer novos recordes, principalmente de temperaturas de menor mínima do ano, destaca o instituto.

