Massa de ar polar derruba temperatura mínima para -9,1°C no RS e -7,7°C em SC

© Getty Images

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A massa de ar polar que atinge o Sul do Brasil derrubou as temperaturas para abaixo de zero pelo segundo dia seguido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nesta quarta-feira (2).

Uma estação de medição em Pinheiro Machado, no sul do Rio Grande do Sul, registrou -9,1°C pela manhã -a temperatura mais baixa do ano no estado, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Também nesta quarta, a temperatura chegou a -6,8ºC em São José dos Ausentes, localizada próxima à divisa com Santa Catarina e considerada a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. Em Soledade, no centro-norte do estado, a marca foi de -6,1ºC.

Ainda houve registros de temperatura negativa nas cidades de André da Rocha (-5,4ºC), Monte Alegre dos Campos (-5,2ºC) e Getúlio Vargas (-5,1ºC), na metade norte do estado, e Pedras Altas (-5°C), na divisa com o Uruguai.

Segundo a MetSul, as temperaturas caíram abaixo de zero em ao menos 102 cidades gaúchas, considerando dados do Inmet, de universidades e de estações particulares. Dezenas de cidades tiveram registro de geada pela manhã e de camadas finas de gelo acumuladas sobre carros.

A estação de Pinheiro Machado foi a primeira a registrar uma mínima negativa neste ano no Rio Grande do Sul, com a marca de -0,5°C no dia 28 de abril. Desde então, houve registros de temperaturas negativas em 27 dias neste ano no estado.

São Joaquim, na serra de Santa Catarina, registrou -7,7°C durante o amanhecer, conforme dados do Epagri/Ciram, serviço meteorológico estadual. As mínimas chegaram a -7,38°C em Urupema e -6,14 °C em Urubici. A região teve formação de geada.

Pela manhã, o chafariz na praça central de Bom Jardim da Serra congelou parcialmente e o termômetro no local marcou -6ºC. Já uma medição da prefeitura divulgada pelo Climatempo registrou -10,4°C.

O Sul do Brasil está sob a influência de um fenômeno climático que também derrubou as temperaturas no Uruguai e na Argentina. Desde a chegada da massa polar, houve registro de neve em 16 das 23 províncias argentinas.

Em Porto Alegre, a mínima chegou a 2,1°C durante a madrugada. Até o começo da tarde desta quarta, a temperatura máxima registrada foi de 12ºC.

Na segunda-feira (30), a Guarda Municipal resgatou dois indígenas menores de idade em situação de vulnerabilidade no centro histórico, uma criança de 7 e outra de 2 ou 3 anos.

As duas crianças são irmãs estavam com sinais de hipotermia, e a mais nova estava tremendo e com queimaduras de frio nas mãos e no rosto.

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, elas estavam vestindo roupas finas. "Testemunhas relataram indignadas que a criança menor havia ficado abandonada por horas antes da chegada do possível responsável", informou a Guarda Municipal em nota.

Os menores foram encaminhados ao Departamento da Criança e do Adolescente (DECA) da Polícia Civil.

A polícia havia informado que uma adolescente de 17 anos tinha sido acolhida também, mas afirmou à tarde se tratar de uma pessoa maior de idade, que será ouvida sobre o caso.

Na manhã desta quarta, policiais foram até o abrigo onde as crianças estão acolhidas e a uma reserva indígena guarani, onde os responsáveis legais pelas crianças foram identificados. Eles serão intimados a depor.

Além da onda de frio, que deve persistir ao menos até sexta-feira (4), a cidade ainda enfrenta a enchente do lago Guaíba, que está em leve recuo e se distancia da cota de inundação após dias de oscilação causada pelas chuvas que atingiram o estado na segunda metade de junho.

Na régua da Usina do Gasômetro, onde a cota de transbordamento é 3,6 metros, o nível caiu 7 centímetros durante a madrugada e chegou a 3,34 metros.

Leia Também: Juliana Marins será velada nesta sexta-feira em Niterói