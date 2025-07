Pinguim é flagrado nadando entre banhistas na praia do Arpoador, no Rio

© Reprodução X

Um pinguim surpreendeu quem aproveitava o dia de sol na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, ao surgir nadando tranquilamente no mar entre os banhistas. O momento foi registrado em vídeo e logo se espalhou pelas redes sociais.

Segundo especialistas ouvidos pelo SBT News, a presença de pinguins no litoral brasileiro é relativamente comum durante o inverno. As aves costumam migrar da Patagônia em busca de alimentos e águas mais frias, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.

Apesar de o animal parecer tranquilo, biólogos alertam para que as pessoas evitem tocar, alimentar ou tentar interagir com esses animais. Muitos deles podem estar debilitados, doentes ou sob estresse, e o contato humano pode agravar seu estado de saúde.

