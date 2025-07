Tanque do Exército na contramão destrói lateral de carro em Ponta Grossa

© Reuters

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um tanque do Exército que andava na contramão destruiu a lateral de um carro estacionado em uma rua de Ponta Grossa, no Paraná. As Forças Armadas dizem apurar as circunstâncias do acidente, que ocorreu na quinta-feira (3)

As imagens de uma câmera de segurança mostram um automóvel e duas motocicletas da polícia guiando oito tanques que seguiam na contramão na rua Siqueira Campos, no bairro Uvaranas, quando um deles passou por cima da lateral um carro vermelho estacionado.

Logo depois, o tanque bateu em outro carro estacionado à frente.

Segundo o Exército, agentes do 25º Pelotão de Polícia estavam conduzindo um comboio de viaturas do 13º Batalhão de Infantaria Blindado rumo ao Campo de Instrução General Calazans, um percurso de pouco mais de 5 km.

O acidente ocorreu por volta de meio-dia no trecho entre a avenida Carlos Cavalcanti e a rua João Ribeiro, próximo ao Hotel de Trânsito do 13º Batalhão.

"Cabe destacar que não houve vítimas e o Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes", disse o Exército em nota.

O comunicado também diz que a condução dos veículos foi feita "com adoção de todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento deste tipo."

