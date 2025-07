Pitbull ataca e fere cachorra na zona oeste de São Paulo

© Shutterstock (foto ilustrativa)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pitbull atacou uma cadela da raça shar-pei, na manhã de sábado, na zona oeste de São Paulo. O animal não usava focinheira e causou ferimentos na cachorra.

O ataque ocorreu na rua Diana, no bairro Perdizes. O vídeo foi publicado no perfil Perdizes_digital no Instagram. Nelas, é possível ver uma mulher parada na calçada enquanto a cachorra chamada Aysha descansa deitada.

Um homem aparece passeando com o pitbull e permite que o animal se aproxime da cachorra. O pitbull a cheira e logo a ataca. A cachorra tenta fugir, mas não consegue. O homem que levava o pitbull tenta apartá-los, mas não consegue e cai com a força do ataque do animal.

De acordo com as imagens, a mulher que levava a Shap-pei entrou em desespero. Várias pessoas apareceram e tentaram ajudar. Mesmo após um homem jogar água, o pitbull não soltou a cachorra.

O ataque cessou apenas quando um homem ergueu as patas traseiras do pitbull. A cadela teve ferimentos na cabeça e pescoço.

A esteticista Karina Lins afirmou no Instagram que é a proprietária da cachorra atacada e que sua cunhada passeava com ela no momento do ataque.

"No momento estávamos no trabalho e a irmã do meu marido estava passeando com a cachorra como de costume, quem é da região a conhece! Aysha está bem, na medida do possível. Jamais imaginaríamos passar por algo assim!", afirmou.

Karina afirmou que o dono do pitbull está dando assistência. "Quero agradecer a ele por isso também! Todas as medidas foram tomadas. Aysha está bem machucada, e já está medicada. Estamos assustados ainda", afirmou.

Ela destacou que os donos de cachorros de grande porte ou com instinto de ataque precisam se conscientizar da necessidade do uso de focinheira, mesmo que o cachorro seja dócil.

No estado de São Paulo, a lei 11.531 de 2003 determina que cães da raça pitbull, rottweiller e mastim napolitano, entre outras, devem andar com coleira, guia de condução curta, enforcador e focinheira.