Passageiro de voo passa mal em conexão, é levado para UPA e desaparece

A família de Fábio Morais Cavalcanti, de 50 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento do mecânico no último fim de semana. Natural de Pernambuco, Fábio embarcou no sábado (5/7) em um voo que partiu de Recife (PE) com destino a Manaus (AM), onde visitaria o irmão. A conexão seria em Brasília, mas a viagem nunca foi concluída.

De acordo com Metrópoles, sem saber ler nem escrever e sem celular, Fábio viajava sozinho. Ele vestia camiseta branca, calça vinho e usava um boné preto no momento do embarque. Segundo a família, o percurso era comum — ele costumava fazer a visita com frequência, sendo a última em dezembro passado.

Durante a conexão em Brasília, Fábio passou mal. De acordo com relato de sua sobrinha, Carolina Rodrigues, funcionários da companhia aérea o acompanharam até um hotel próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. No entanto, por volta das 23h30, ele teve uma convulsão. Cerca de uma hora depois, foi levado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

No dia seguinte, Fábio sofreu uma nova convulsão. Já na manhã de segunda-feira (7/7), desapareceu da unidade de saúde. Um funcionário da UPA afirmou à família que ele parecia estar desorientado antes de sair do local.

Desde então, parentes e amigos iniciaram uma busca por informações. A família chegou a contatar novamente a companhia aérea, mas não obteve retorno após o sumiço. A incerteza tem sido motivo de desespero.

Ao Metrópoles a sobrinha declarou: “Cada dia, cada minuto que passa é uma eternidade para nós”. Não saber onde ele está ou o que pode estar vivendo é desesperador. Mas acreditamos que, com fé e ajuda, vamos reencontrá-lo.”

Boletim de ocorrência cancelado

A dificuldade de obter informações aumentou porque Fábio não é morador do Distrito Federal. Parentes acionaram amigos em Brasília para tentar localizar o mecânico. Ao irem até a UPA, foram informados por uma assistente social que havia um boletim de ocorrência registrado na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

Contudo, ao buscar mais detalhes, os amigos foram surpreendidos: o registro havia sido cancelado. A justificativa dada foi de que o caso configurava um “fato atípico”, não relacionado a crime.

Sem notícias e com o boletim anulado, os familiares continuam em busca de pistas. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Fábio pode entrar em contato com Carolina pelo número: (81) 98155-3335.

O que dizem as autoridades

De acordo com o jornalista Carlos Carone, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra a rede de UPAs da capital, confirmou em nota que o paciente foi encaminhado à unidade do Núcleo Bandeirante pelo Corpo de Bombeiros, já inconsciente. A equipe de resgate afirmou que Fábio foi encontrado desacordado em um hotel nas imediações do aeroporto.

Segundo o Iges-DF, ele recebeu atendimento médico conforme os protocolos estabelecidos, foi classificado como prioridade laranja — que indica urgência — e permaneceu sob cuidado multiprofissional até deixar a unidade. A instituição confirmou sua saída da UPA, mas não forneceu detalhes sobre como ou para onde ele foi.