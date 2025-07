Dia da Pizza: brasileiros consomem 1 milhão de pizzas por dia

© <p>Shutterstock</p>

Hoje o Brasil celebra o Dia da Pizza, uma data que homenageia a um dos alimentos mais consumidos do país de origem italiana.

Segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, os brasileiros consomem cerca de 1 milhão de pizzas por dia, sendo São Paulo o maior polo consumidor, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná

No Pará essa fusão de culturas ganha sabor próprio com a crescente valorização da gastronomia amazônica em formatos tradicionais da culinária global.

A dona de casa Marta Araújo e o autônomo Aldenir Moreira conta que nos finais de semana curtem saborear uma boa pizza. Nos fins de semana, claro, eles têm as preferidas.

O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho, quando a data foi instituída pelo então secretário de turismo Caio Luiz Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo que elegeria as dez melhores receitas de mozzarella e marguerita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário determinou a data de seu encerramento, 10 de julho, como data oficial de comemoração.

A ideia de incorporar sabores amazônicos a pizzas tem se fortalecido nos últimos anos. O movimento se alinha à valorização da cultura alimentar regional e ao interesse crescente do público por experiências gastronômicas autênticas.

A turismóloga Joselene Casseb fala sobre a data e a proposta de um evento. É uma grande oportunidade, não apenas celebrar essa iguaria, mas também a união entre as culturas que ela representa. A pizza com certeza transcesse culturas e se tornou um lugar comum de convivência ao redor de uma mesa. E pensando nisso, a Pizza do Fábio vem realizar o 5º Festival de Pizzas do Pará, que é justamente essa imersão cultural. É trazer a identidade do Pará, a nossa cultura, os sons, os sabores, os cheiros para esse momento que é uma verdadeira experiência cultural gastronômica.