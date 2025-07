Criança morre ao cair de mirante em cânion na Serra Gaúcha

© Divulgação / Bombeiros

Uma criança morreu ao cair de um mirante no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), na tarde desta quinta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi localizada com o uso de um drone com sensor térmico, e as equipes se prepararam para chegar até o ponto onde ela estava, porém a menina estava sem vida.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Andrews Mohr, a menina de 11 anos era turista de Curitiba (PR) e visitava o Parque Nacional da Serra Geral com os pais.

Mohr disse que a criança corria em direção a um banco de descanso quando caiu da borda do cânion. O pai tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda.

"Eles estavam se deslocando para um banco de descanso no cânion, onde iriam fazer um lanche. A menina saiu correndo e o pai também, para alcançá-la, mas não conseguiu, e ela acabou caindo no cânion", disse o secretário em entrevista à Rádio Gaúcha.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram até o local. Um heliponto foi montado na central administrativa do parque para agilizar o traslado dos militares por via aérea até o ponto da possível queda.

Com cerca de 7,5 quilômetros de extensão e paredões de até 800 metros de altura, o cânion Fortaleza é uma das maiores formações geológicas do país. Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, que se estende entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o local é conhecido por suas trilhas, paredões de basalto e vistas panorâmicas.

Leia Também: Ato para pressionar Congresso tem críticas a Bolsonaro, Tarcísio e Trump