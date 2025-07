Polícia diz que fisiculturista confessou espancar a namorada em São Paulo

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - Um fisiculturista foi preso em Santos, no litoral paulista, nesta segunda-feira (14), sob suspeita de espancar a namorada, uma médica, em São Paulo. A polícia diz que o motivo teria sido ciúmes.

Pedro Camilo Garcia Castro, 24, foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta terça-feira e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo).

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Castro e a namorada, uma médica, são de Santos e estavam na capital paulista para comemorar o aniversário de 27 anos dela. Eles alugaram um apartamento na avenida Pavão, em Moema, na zona sul.

Imagens de câmeras de monitoramento do prédio gravaram quando a médica entrou no apartamento. Logo depois, o fisiculturista também entrou. Ele ficou por seis minutos no local e depois saiu agitado e olhando para as mãos, que estavam lesionadas. Depois, foi para Santos no carro da vítima.

Um vizinho ouviu as agressões e acionou a Polícia Militar, que a encontrou ferida. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Campo Limpo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), onde está internada com graves lesões, principalmente no rosto.

A SSP afirmou que Castro foi abordado na avenida Presidente Wilson, em Santos, e confessou as agressões. Ainda segundo a pasta, o motivo seria ciúmes. Ele supostamente encontrou conversas dela com outro homem.

Ele tinha lesões nas mãos e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central de Santos antes de ser levado à delegacia.

A prisão foi registrada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santos. "O caso foi gravíssimo. Ela apresenta lesões muito graves na face. Está internada em São Paulo, muito machucada", afirmou a delegada Déborah Lázaro à TV Tribuna.