Acidente entre carreta e veículos de estudantes deixa 6 mortos em Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente envolvendo um ônibus e um micro-ônibus que transportavam estudantes e uma carreta deixou seis mortos no interor de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (16), de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no km 4 da BR-153, em Porangatu, por volta das 4h30.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois veículos com estudantes faziam parte de um comboio que saiu da UFPA (Universidade Federal do Pará) em direção a Goiânia para participar do Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) na UFG, federal de Goiás.

Os bombeiros afirmam que, até o momento, seis mortes são confirmadas, incluindo a de estudantes e do motorista da carreta, com vítimas presas às ferragens e múltiplos feridos sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pela concessionária Ecovias do Araguaia.

A ocorrência está em andamento, com presença da Polícia Técnico-Científica no local.

As informações preliminares da PRF indicam que a carreta, que trafegava no sentido contrário, teria invadido a contramão e colidido de frente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, sendo o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos, e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves. Ainda não há confirmação de quem é a sexta vítima nem de qual veículo estava.

O segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros dois veículos não se envolveram no acidente.