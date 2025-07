Onze bebês recebem antídoto para picada de cobra em vez de vacina em hospital de SC

© <p>Getty Images</p>

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Onze bebês recém-nascidos foram inoculados com antídoto para picada de cobra e vez de vacina para hepatite B em Canoinhas, no norte de Santa Catarina.

Os casos foram confirmados nesta terça-feira (15), e teriam ocorrido na última semana, entre quarta (9) e sexta (11), no hospital filantrópico Santa Cruz.

A Folha tenta contato com a direção do hospital, mas ainda não recebeu retorno.

Os bebês, que passam bem, receberam doses de soro antibotrópico enquanto estavam na maternidade do hospital. O caso é tratado como erro médico, e uma das suspeitas levantadas é a semelhança entre os frascos da vacina e os do soro, o que pode ter causado a confusão na administração.

O soro antibotrópico é indicado para vítimas de picadas de serpentes do gênero Bothrops, como jararacas, jararacuçus, urutus, jararacas pintadas e caiçacas.

A vacinação contra a hepatite B, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, deve ser feita em quatro doses: a primeira logo após o nascimento, e depois aos dois, quatro e seis meses de idade.

Em nota, a secretaria de saúde de Canoinhas disse que foi comunicada na segunda-feira (14) sobre o incidente pela Gerência Regional de Saúde de Mafra.

Todas as famílias já foram avisadas do incidente, e os bebês estão em acompanhamento pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Canoinhas.

De acordo com a pasta, a administração da vacina não é responsabilidade do Município, mas da equipe do Hospital Santa Cruz de Canoinhas.

Nesta terça-feira, a prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel (PL), determinou a contratação de uma auditoria externa para apurar os serviços prestados pelo hospital Santa Cruz.

"Nós precisamos entender com clareza e responsabilidade o que está acontecendo lá dentro", disse a prefeita. "Mesmo o hospital Santa Cruz não sendo da prefeitura de Canoinhas, a maioria dos atendimentos realizados lá são atendimentos SUS, e o município de Canoinhas encaminha ao hospital, mensalmente, mais de R$ 1 milhão para custeio desses serviços à população."

Os bebês receberam uma dose de 0,5 ml por via intramuscular, uma quantidade muito inferior à utilizada em casos de picada de cobra, que pode variar de 20 ml a 40 ml em incidentes leves, chegando a até 120 ml nos casos mais graves. Cada ampola do soro contém 10 ml.