Florianópolis é a cidade brasileira com maior índice de infidelidade, diz site focado em traições

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados do aplicativo Ashley Madison revelaram que a cidade brasileira onde as pessoas mais traem seus parceiros é Florianópolis. Um ranking da plataforma, baseado em uma análise das inscrições de usuários em junho de 2025, revelou as 15 cidades brasileiras com maior procura por "encontros discretos".

O Ashley Madison é um aplicativo de encontros especializado em relações extraconjugais -ou "conexões não monogâmicas", como prefere a assessoria de imprensa. As três capitais da região sul dominaram o ranking. Além de Florianópolis, Porto Alegre ficou em segundo lugar e Curitiba em terceiro.

Consultora da plataforma, Tammy Nelson, que se apresenta como especialista em relacionamentos e sexo, explica que "com a chegada do inverno, as pessoas tendem a sentir uma necessidade maior de companhia e de um tipo diferente de conforto".

Ela ressalta, porém, que isso não necessariamente indica um problema no relacionamento principal. Em vez disso, o fato refletiria "um desejo natural das pessoas de buscar afeto, conexão e intimidade com novas pessoas".



CONFIRA O RANKING COMPLETO

1 - Florianópolis (SC)

2 - Porto Alegre (RS)

3 - Curitiba (PR)

4 - Joinville (SC)

5 - Contagem (MG)

6 - Ribeirão Preto (SP)

7 - Sorocaba (SP)

8 - Londrina (PR)

9 - São José dos Campos (SP)

10 - Osasco (SP)

11 - Guarulhos (SP)

12 - Cuiabá (MT)

13 - Uberlândia (MG)

14 - Natal (RN)

15 - Manaus (AM)



MUDANÇAS NO RANKING

Em comparação com o ranking do ano passado, houve mudanças expressivas. Após dois anos consecutivos no topo, Brasília sumiu do ranking das 15 primeiras de 2025. Além da capital federal, sumiram do ranking Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador e São Luís.

Já Florianópolis apareceu pela primeira vez no ranking -e logo no primeiro lugar. Curitiba e Porto Alegre trocaram de posição em relação ao ano anterior, enquanto Guarulhos (11º) e Natal (14º) foram as únicas cidades que mantiveram exatamente a mesma colocação da última edição.

Em comparação com 2024, dez cidades entraram para o ranking. Além de Florianópolis, debutaram Joinville (4º), Contagem (5º), Ribeirão Preto (6º), Sorocaba (7º), Londrina (8º), São José dos Campos (9º), Osasco (10º), Cuiabá (12º) e Uberlândia (13º).

O Ashley Madison diz ser "líder global em namoro casado". A plataforma, disponível em 45 países e 16 idiomas, tem mais de 80 milhões de membros.