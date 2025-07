Azul tem 2º voo com emergência na semana

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia aérea Azul precisou fazer um pouso de emergência na tarde desta quinta-feira (17) no Aeroporto Internacional de Brasília.

Aeronave decolou por volta das 13h20 de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O voo AD2256 tinha o aeroporto de Maceió (AL) como destino. Sua chegada estava prevista para as 16h.

"Problema técnico" levou a pouso de emergência em Brasília, às 14h45. Os demais voos com partidas ou chegadas programadas na capital federal não foram impactados pelo desvio de rota.

"Máscaras de oxigênio foram acionadas" preventivamente, informou a companhia aérea. A Azul não detalhou o problema técnico que teria causado a despressurização na cabine.

"A aterrissagem e o desembarque dos clientes aconteceram em total segurança, com a aeronave seguindo para posição de parada normalmente. O equipamento foi encaminhado para inspeção", disse a Azul, em nota.

Passageiros foram reacomodados em outro voo da própria companhia com destino à capital alagoana. No comunicado, a Azul lamentou "eventuais transtornos" e destacou que "medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

INCIDENTE É O SEGUNDO DO TIPO SÓ NESTA SEMANA

Outro voo da Azul teve problema técnico na última segunda-feira. O avião decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio.

Ao se aproximar do seu destino, falha foi detectada. Assim como ocorreu nesta quinta-feira (17), máscaras de oxigênio foram acionadas e a tripulação solicitou prioridade para o pouso.