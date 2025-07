MEC prorroga prazo de inscrições do Enamed, novo exame para formandos em medicina

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) anunciou, nesta sexta-feira (18), a prorrogação do prazo de inscrições para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) e para o Enare (Exame Nacional de Residência) até o dia 30 de julho.

A extensão das inscrições também é válida para as solicitações de atendimento especializado e os uso de nome social.

Criado neste ano, o Enamed tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido nos cursos de medicina em todo o país. De acordo com o MEC, a expectativa é que a prova seja realizada por 42 mil estudantes concluintes.

O novo exame será baseado na matriz de referência do Enare. A prova terá 100 questões de múltipla escolha, com conteúdos, habilidades e competências nas áreas previstas nos cursos de medicina, como: clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

O resultado do Enamed também poderá ser usado no Enare, que é realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica.

A prova será aplicada no dia 19 de outubro em todo o país. Para se inscrever no exame, o candidato deve realizar o cadastro no site oficial do exame.

No momento da inscrição, o estudante deve preencher o formulário com os dados pessoais, como CPF e data de nascimento e também sinalizar se deseja utilizar o resultado obtido no exame para ser usado no Enare.

Os estudantes que não pretendem utilizar os resultados do Enamed para ingressar na residência, via Enare, estão isentos da taxa de inscrição. Caso o aluno deseje utilizar a nota do exame para o Enare, será necessário pagar a taxa de inscrição.

CALENDÁRIO ENAMED 2025

- Novo período de inscrição: até dia 30 de julho

- Solicitação de tratamento pelo nome social: até 18 de julho

- Solicitação de atendimento especializado: até 18 de julho

- Aplicação da prova: 19 de outubro

- Divulgação do gabarito preliminar: 22 de outubro

- Divulgação do resultado: 5 de dezembro