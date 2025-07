Morre Roberto Duailibi, um dos fundadores da agência DPZ, aos 89 anos

© Divulgação

O publicitário Roberto Duailibi morreu nesta sexta-feira (18), aos 89 anos. Membro da Academia Paulista de Letras desde 2015, ele foi um dos fundadores da agência DPZ, considerada uma das mais influentes da publicidade brasileira.

Duailibi nasceu no Rio de Janeiro, filho de pai libanês e mãe brasileira, e mudou-se para São Paulo aos 12 anos. Formou-se pela Escola de Propaganda de São Paulo em 1956 e iniciou a carreira ainda em 1952, na Colgate-Palmolive.

Em 1968, fundou a DPZ ao lado de José Zaragoza, Francesc Petit e Ronald Persichetti. A agência se tornou uma das principais do país e teve papel central na consolidação do mercado publicitário nacional. No ano seguinte, Duailibi foi eleito "Publicitário do Ano" no Prêmio Colunistas.

Além da atuação no mercado, teve participação ativa na formação acadêmica da área. Foi professor e diretor de cursos da ESPM em São Paulo e lecionou na Escola de Comunicações e Artes da USP.

Também presidiu a Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP) por duas gestões e integrou conselhos da Fundação Bienal de São Paulo e do Fundo Social de Solidariedade do Estado.

Duailibi publicou livros voltados à comunicação, como Criatividade & Marketing, escrito em parceria com Harry Simonsen Jr., e Cartas a um Jovem Publicitário, lançado em 2005. Atuou como redator em agências como JWT, McCann Erickson e Standard Propaganda, onde chegou ao cargo de vice-presidente de criação.