Tocantins registra surto de sarampo com seis casos confirmados da doença

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde do Tocantins confirmou seis casos de sarampo em Campos Lindos, cidade a 560 quilômetros de Palmas. Todos os pacientes não estavam vacinados e tiveram contato com viajantes de países com circulação do vírus.

Os casos foram identificados nos dias 21 e 22 de julho por meio de exames laboratoriais realizados no Lacen-TO (Laboratório de Saúde Pública do Tocantins). As pessoas afetadas têm entre 4 e 29 anos e apresentam sintomas comuns da doença, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. Todas permanecem em cuidados domiciliares.

Para confirmação definitiva, amostras foram enviadas para o laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro, referência nacional no diagnóstico do sarampo. A secretaria estadual afirma que ainda não há prazo para o resultado final.

"Por se tratar de uma doença em extinção, os casos reagentes a sarampo são considerados um surto", afirma o Governo do Tocantins.

O Ministério da Saúde ainda aguarda o resultado da análise da Fiocruz para confirmar os primeiros dois casos de sarampo no estado. A pasta não tem conhecimento sobre os outros quatro registros.

Em 2025, o Brasil registrou cinco casos confirmados, sendo dois no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo e um no Distrito Federal. Por serem casos importados de outros países, eles não alteram o status do Brasil como país livre da circulação do sarampo, certificado em novembro de 2024 pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Segundo o Governo do Tocantins, desde a suspeita dos primeiros casos, equipes de vigilância em saúde foram deslocadas para realizar ações de contenção no município. Entre as medidas estão a orientação para isolamento domiciliar e a vacinação dos contatos dos pacientes confirmados. No total, 14 profissionais, incluindo técnicos do Ministério da Saúde, atuam diretamente no controle do surto.

Diretor do departamento do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde, Éder Gatti, diz que ações de bloqueio vacinal, busca ativa de contatos e investigação epidemiológica foram rapidamente realizadas para evitar a disseminação em todos os estados com casos confirmados.

"Estamos com um trabalho de campo intenso, em parceria com estados e municípios, para conter a circulação do vírus", diz.

O diretor também destaca o cenário internacional, com aumento de casos nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, México, Canadá e Bolívia. "É natural que haja casos importados, e a vigilância deve estar atenta para impedir a transmissão local."

Sobre os casos suspeitos, Gatti explica que a presença de manchas no corpo, sintomas respiratórios e coriza pode levar à notificação de sarampo, mas isso não significa confirmação da doença. "Casos suspeitos são comuns, mas a investigação rigorosa é que define os casos confirmados."

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar, principalmente quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala. O período de incubação varia de 7 a 14 dias, e a transmissão pode ocorrer até quatro dias após o início dos sintomas. A doença pode causar complicações graves, como pneumonia, encefalite e até a morte.

A principal forma de prevenção é a vacinação. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Além da vacina, o isolamento de casos suspeitos ou confirmados é fundamental para evitar a disseminação do vírus. Pessoas com sintomas devem evitar frequentar escolas, trabalho e locais públicos por pelo menos quatro dias a partir do aparecimento das manchas no corpo. Também é importante evitar o contato com grupos vulneráveis, como crianças pequenas e gestantes.

Outras medidas recomendadas são a higienização frequente das mãos, o uso de lenços descartáveis ao tossir ou espirrar e a limpeza regular de superfícies