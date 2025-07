Unicamp divulga lista de isentos da taxa do vestibular 2026

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta sexta-feira (25) a lista dos candidatos que conseguiram isenção da taxa de inscrição do vestibular 2026, fixada em R$ 221.

Os nomes dos contemplados estão disponíveis no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). Clique Aqui!

Cada estudante receberá por e-mail um código que deve ser usado para se inscrever gratuitamente no processo seletivo.

Dos 10.605 candidatos que solicitaram a isenção da taxa, 9.404 tiveram o pedido aprovado após a análise da documentação exigida. A maior parte dos isentos (78%) é de alunos de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Também foram beneficiados bolsistas de colégios particulares (1.083 candidatos), estudantes de cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia (902) e funcionários da Unicamp ou da Funcamp (55).

Apesar da isenção, é necessário se inscrever no vestibular entre 1º de agosto e 1º de setembro para participar da seleção. Candidatos que tiveram o pedido recusado podem entrar com recurso até 1º de agosto. O resultado será divulgado no dia 6.



VESTIBULAR 2026

A Unicamp vai oferecer 3.368 vagas em cursos de graduação, distribuídas entre diferentes modalidades de ingresso, como vestibular tradicional, Enem-Unicamp, Provão Paulista e olimpíadas científicas.

Entre os cursos com mais vagas estão administração (180), o chamado curso 51 (áreas de física e matemática, com 155 vagas), engenharia mecânica (140) e medicina (110).

A principal mudança nesta edição é a redução do número de questões no segundo dia da segunda fase: de 20 para 18. Segundo a Comvest, a mudança busca diminuir o cansaço dos candidatos.

INSCRIÇÕES E DATAS

- Inscrições: de 1º de agosto a 1º de setembro de 2025, pelo site da Comvest

- Taxa de inscrição: R$ 221

- 1ª fase: 26 de outubro de 2025

- 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025

- Provas de habilidades específicas:

- Música (online): envio de vídeos de 15 a 30 de setembro

- Outras áreas (artes cênicas, dança, artes visuais): 3 a 5 de dezembro

QUAL A LISTA DE OBRAS OBRIGATÓRIAS?

A lista de leitura da Unicamp 2026 tem nove obras, entre livros, contos e músicas. A novidade é o livro No seu pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie, que entra no lugar de Niketche, de Paulina Chiziane.

Veja a lista completa:

Nome do livro - Ano de lançamento - Autor/Autora - País

Prosas seguidas de odes mínimas - 1973 - José Paulo Paes - Brasil

Olhos d'água - 2014 - Conceição Evaristo - Brasil

A vida não é útil - 2020 - Ailton Krenak - Brasil

Casa Velha - 1885/1943 - Machado de Assis - Brasil

Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá - 1919 - Lima Barreto - Brasil

No seu pescoço - 2009 - Chimamanda Ngozi Adichie - Nigéria/Estados Unidos

Morangos mofados - 1982 - Caio Fernando Abreu - Brasil

Alice no país das maravilhas - 1865 - Lewis Carroll - Reino Unido

Canções de Cartola - Entre as décadas de 1930 e 1970 - Cartola - Brasil

Os contos selecionados de "Morangos Mofados", de Caio Fernando Abreu, são: "Além do Ponto", "Aqueles dois", "Diálogo", "O Dia em que Júpiter Encontrou Saturno", "Pêra, Uva ou Maçã?" e "Terça-feira Gorda.

As canções do músico Cartola são de diferentes álbuns do cantor. Foram escolhidas para o vestibular: "Alvorada", "As Rosas Não Falam", "Cordas de aço", "Disfarça e Chora", "O inverno do Meu Tempo", "O Mundo é um Moinho", "Que é Feito de Você?", "Sala de Recepção", "Silêncio de um Cipreste", "Sim".