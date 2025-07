Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em descampado em Jundiaí

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em um descampado perto do aeroporto de Jundiaí (SP), por volta das 11h deste sábado (26).

A aeronave, que segundo primeiras informações teve uma pane de motor, parou de cabeça para baixo. Havia apenas o piloto a bordo, que não teve ferimentos graves.

Segundo a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto, a torre recebeu um chamado de emergência da aeronave.

Em nota, a empresa afirmou que seu centro de controle operacional foi informado sobre a aeronave que realizava um voo local para propaganda e que teria decolado do aeródromo Vale Dourado, na região de Bragança Paulista (SP), para onde retornaria.

O piloto teria pedido para ir a Jundiaí, quando percebeu a falha no motor, mas acabou pousando em um descampado a cerca de 5 km da cabeceira sul da pista do aeroporto, próximo à escola técnica Benedito Storani, na região da rodovia dos Bandeirantes.

O avião, um monomotor modelo Cesnna 150L, prefixo PR-NIJ, pertence a Avisiom Publicidade Aérea, segundo registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Ele foi fabricado em 1971 e estava com sua situação de aeronavegabilidade normal.

A empresa dona do avião, usado para publicidade e que tem sede em Bragança Paulista, disse em nota que está prestando todas as ações necessárias e aguardando órgão competente para realizar a investigação do incidente. Também disse que o piloto está bem.

Também em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Força Aérea Brasileira, disse que investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico) foram acionados para iniciar a ação inicial da ocorrência.

"São aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", afirmou a Aeronáutica.

"A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", completou a nota.

OUTROS CASOS NA MESMA REGIÃO

No último dia 9, um jatinho com pneu furado fez um pouso de emergência no aeroporto de Jundiaí. O procedimento, realizado com sucesso, teve amparo do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apenas o piloto e o copiloto estavam na aeronave. Ninguém se feriu.

O piloto informou o problema aos controladores do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, que repassou a informação para a torre do aeroporto jundiaiense -segundo informações, ele teria cogitado mudar a descida para a capital paulista, mas manteve os planos originais.

Por segurança, a aeronave ainda sobrevoou a região por cerca de 20 minutos para queimar combustível antes de iniciar o processo de descida. Imagens gravadas pela concessionária mostram que o pouso foi feito com sucesso, apesar de o pneu do trem de pouso traseiro direito ter ficado completamente esfarelado, sobrando apenas a roda.

Em maio, um avião de pequeno porte com suspeita de pane no trem de pouso sobrevoou por cerca de 40 minutos o aeroporto Campo de Marte até pousar em Jundiaí.

A aeronave prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que saiu de Goiás com destino a São Paulo, estava com problemas no sensor do trem de pouso e, por isso, não conseguia iniciar a descida. O helicóptero águia da PM foi acionado para acompanhar a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.

Os controladores de voo instruíram o piloto a queimar combustível, para deixar o avião mais leve, e tentar um pouso de emergência em Jundiaí, o que foi feito. Entre os passageiros estava a apresentadora de TV Lívia Andrade, 41. A aeronave é do empresário Marcos Araújo, namorado dela.

Com 1.800 metros, a pista do aeroporto do interior paulista tem 200 metros a mais de extensão em relação à do Campo de Marte (1.600 metros).

Não houve necessidade a atuação da equipe de emergência porque o trem de pouso acabou funcionando, após um procedimento da comandante.

