Incêndio atinge indústria de Guarulhos e pilotos são orientados a desviar de fumaça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde deste sábado (26) uma indústria de embalagens no bairro Sadokim, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas com 40 homens foram enviadas até a empresa, que fica na rua Atleca Fratuceli Lopes, 189.

A corporação foi avisada do fogo por volta das 14h30. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

A grande cortina de fumaça fica na rota de decolagem de aviões do aeroporto de Guarulhos. Pilotos foram alertados pela torre do controle do problema e orientados a fazerem curvas de desvio.

Segundo a Defesa Civil estadual, o fogo teve início em local de armazenamento de materiais e se alastrou rapidamente, ampliando as proporções da ocorrência.

"Até o momento, não há registro de vítimas. A ocorrência permanece em andamento, com equipe do CGE [Centro de Gerenciamento de Emergência] acompanhando as atualizações", afirma a Defesa Civil em nota.

Apesar da fumaça, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto internacional, diz que as operações não foram afetadas e ocorrem normalmente.

