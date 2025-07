Praticante de highline morre após queda de 50 m na Chapada dos Veadeiros

© Divulgação

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um praticante de highline morreu na sexta-feira (25) depois de despencar de uma altura de 50 metros na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO).

O acidente aconteceu próximo à Cachoeira da Usina, quando Gustavo Guimarães Rodrigues, 29, o Gusta, como era chamado pelos amigos, se desequilibrou e caiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito ainda no local do acidente. O corpo foi encontrado em pedras à margem do poço da cachoeira.

O highline é uma modalidade em que os praticantes têm de se equilibrar numa fita esticada em locais com grandes alturas, como cânions, montanhas ou mesmo edifícios.

Ele era adepto do esporte radical havia cerca de cinco anos, segundo relatos de amigos. O local do acidente fica fora do parque nacional da Chapada dos Veadeiros.

A Associação Internacional de Slackline publicou comunicado em que lamentou a morte de Gusta e disse que ele não estava ligado ao equipamento de segurança.

"Com o coração pesado e grande pesar, comunicamos o falecimento do highliner brasileiro Gustavo Guimarães Rodrigues. Ele era um highliner apaixonado na comunidade slackline brasileira, trabalhou em muitos grandes projetos e era querido na comunidade. A fatalidade ocorreu porque Gustavo não estava ligado ao highline", diz a associação.

"Nem todo mundo vai entender o caminho de quem busca a própria alma. Mas quando a fita vibra e o vento fala, eu sei onde preciso estar. Não vim pra caber. Vim sentir. Confiei no passo e encontrei vocês. Pra sustentar minha essência; entre o céu e o abismo. Pode me chamar... Eu vou. Com fé, leveza e verdades... Porque meu equilíbrio não depende de aplauso - depende de presença", disse.

O corpo está sendo velado desde a manhã deste domingo (27) em Ouro Branco (MG) e será enterrado às 17h.

Leia Também: Pai de Juliana denuncia sumiço de placa em homenagem a filha