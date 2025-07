FGV abre inscrições para vestibular 2026 com vagas em SP, RJ e Brasília

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FGV (Fundação Getulio Vargas) abriu nesta segunda-feira (28) as inscrições para o Vestibular Unificado 2026.1. Os candidatos podem se inscrever até o dia 16 de setembro nas modalidades Vestibular Tradicional e Vestibular por DSD (Demanda Social e Diversidade). Há ainda outras três formas de ingresso, com prazos mais longos: exames internacionais e Olimpíadas do Conhecimento, até 2 de janeiro, e nota do Enem, até 9 de janeiro de 2026.

As provas presenciais serão aplicadas nos dias 2 e 3 de novembro. O segundo dia é exclusivo para os candidatos aos cursos de direito em São Paulo, ciências econômicas da EESP (Escola de Economia de São Paulo) e programas de Dupla Graduação da FGV São Paulo.

O valor da taxa de inscrição varia conforme a modalidade. Na maior parte dos casos, o custo é de R$ 250, incluindo as provas por vestibular tradicional, DSD, Enem (apenas para os cursos da FGV Direito SP, EESP e Dupla Graduação) e exames internacionais. Os candidatos que se inscreverem na modalidade Enem para os demais cursos pagam taxa reduzida, de R$ 125.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, mediante o preenchimento de ficha com dados pessoais, questionário socioeconômico e, em alguns casos, o envio de documentação comprobatória.

Ao todo, são ofertadas vagas em 17 cursos de graduação, com turmas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entre as opções estão programas nas áreas de administração, direito, economia, relações internacionais, ciência de dados, comunicação digital, políticas públicas e matemática aplicada.

A divisão de vagas por curso varia conforme a unidade e a modalidade de ingresso. Há, por exemplo, 206 vagas pelo vestibular tradicional em administração de empresas da FGV São Paulo, 80 para relações internacionais, 90 para direito no Rio de Janeiro e 100 para administração em Brasília.

A modalidade DSD é voltada a candidatos com perfil socioeconômico específico e está disponível para os cursos de administração e administração pública (SP e Brasília) e direito (SP).

O programa de dupla graduação permite combinar direito com administração ou com administração pública, ambos ofertados em São Paulo. Há 12 vagas disponíveis nesses cursos, distribuídas entre vestibular tradicional e ingresso via Enem.

As provas presenciais serão realizadas em 30 cidades brasileiras. Os candidatos devem indicar até três cidades como opção de local de prova. Se escolherem a cidade onde o curso é oferecido (São Paulo, Rio ou Brasília), não é necessário indicar outras. Em locais com menos de 50 inscritos, a FGV pode realocar os candidatos.

O conteúdo das provas é baseado no currículo do ensino médio, com bibliografia e orientações específicas por curso disponíveis no site do vestibular. Os candidatos da modalidade Enem devem enviar o boletim com as notas até os prazos estabelecidos.

Também é possível solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que o estudante tenha cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e esteja inscrito no Cadastro Único do governo federal.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DA FGV 2026

Vestibular tradicional e Vestibular por Demanda Social e Diversidade:

Inscrições: 28 de julho a 16 de setembro de 2025

Pedido de isenção da taxa: até 9 de setembro de 2025

Inclusão de nome social: até 16 de setembro de 2025

Envio de laudo médico (PcD): até 16 de setembro de 2025

Documentos obrigatórios da modalidade DSD: até 16 de setembro de 2025

Divulgação do cartão de confirmação: 13 de outubro de 2025

1º dia de prova: 2 de novembro de 2025

2º dia de prova (Direito SP, EESP e Dupla Graduação): 3 de novembro de 2025

Ingresso via Enem:

Inscrições: 28 de julho de 2025 a 9 de janeiro de 2026

Pedido de isenção da taxa: até 2 de janeiro de 2026

Inclusão de nome social: até 10 de janeiro de 2026

Exames internacionais:

Inscrições: 28 de julho de 2025 a 2 de janeiro de 2026

Envio de documentos obrigatórios: até 2 de janeiro de 2026

Inclusão de nome social: até 2 de janeiro de 2026

Olimpíadas do Conhecimento:

Inscrições: 28 de julho de 2025 a 2 de janeiro de 2026

Pedido de isenção da taxa: até 2 de janeiro de 2026

Envio de documentos obrigatórios: até 2 de janeiro de 2026

Prova de redação: 11 de janeiro de 2026

Inclusão de nome social: até 2 de janeiro de 2026