Ciclone deixa mais de 340 mil sem luz no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul deixou 346 mil pessoas sem luz na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral norte até o fim da tarde desta segunda-feira (28).

Parte do Rio Grande do Sul esteve sob alerta laranja e vermelho do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ao longo do dia, com ventos que superaram 100 km/h.

Em Porto Alegre, o vento marcou 105 km/h nas proximidades do Clube dos Jangadeiros, na zona sul, e 64 km/h nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. Em Canguçu, no sul do estado, o vento marcou 102 km/h.

De acordo com a concessionária de energia CEEE Equatorial, responsável pelo serviço, as cidades mais afetadas são Porto Alegre, Viamão, Capão da Canoa e Osório.

Em Capão da Canoa, o vento quebrou vidros de apartamentos próximos ao mar. Segundo a Defesa Civil municipal, parte da estrutura de um prédio em construção caiu sobre uma casa.

Em Tramandaí, também no litoral norte, o mar avançou sobre parte da costa. No município vizinho de Imbé, um poste caiu sobre a ponte que liga as duas cidades.

Postes também foram derrubados pelas rajadas de vento em Capivari do Sul, Cerro Grande do Sul e Tavares.

Em Mostardas, onde o vento chegou a 80 km/h, houve queda de árvores e destelhamento de prédios públicos e residências. Em Osório, uma placa de publicidade levada pelo vento atingiu a rede elétrica. Ao menos treze cidades reportaram danos.

O vento também atingiu outras áreas do Rio Grande do Sul. Houve registro de alagamento às margens da BR-153 em Cachoeira do Sul, na região central. A cidade foi uma das mais afetadas pelas enchentes de junho de 2025. Em Erechim, no norte, uma casa desmoronou parcialmente.

Já em Rio Grande, Piratini e Turuçu, no sul do estado, foram registradas quedas de árvores sobre rodovias.

Os maiores volumes de chuva foram registrados em Canguçu (87,8 mm), Pelotas (71,6 mm) e Condor (71,2 mm).

Segundo o Inmet, a temperatura deve cair na terça-feira (29) no Rio Grande do Sul com a chegada de uma massa de ar polar, com mínimas abaixo de 10°C. A chuva deve continuar no estado, mas sem risco de vendavais intensos ou alta precipitação.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a região oeste do Rio Grande do Sul pode registrar geada na terça-feira. Com a queda das temperaturas, o fenômeno pode se espalhar por outras áreas do estado até quinta-feira.

A MetSul também alerta para a possibilidade de geada no sul de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.